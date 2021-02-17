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فن

نمبر 2 لـ أحمد الفيشاوي تحتل المركز الرابع في الترند على موقع اليوتيوب.. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:21 م
صدى البلد
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آيه عاطف
احتلت أغنية "نمبر 2" لـ أحمد الفيشاوي، المركز الرابع في الترند بعد طرحها منذ يومين فقط عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".
وعلق الفنان أحمد الفيشاوى على طرح كليب أغنيته الجديدة "نمبر 2" التى يوجه فيها رسالة إلى الفنان محمد رمضان بعد حالة التحدى التى شهدتها الأيام القليلة الماضية. 

وقال الفيشاوى فى لقاء ببرنامج "et بالعربى": "الحرب ابتدت بيني وبين محمد رمضان والجمهور عليه تقييم العمل والذى يرغب فى مهاجمتى ويشتمنى على السيوشيال ميديا له مطلق الحرية".   

من ناحية أخرى، يشارك الفيشاوي في فيلم "30 مارس" من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني.

الفيلم من بطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف.
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