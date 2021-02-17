بفستان أحمر قصير.. نسرين طافش تفاجئ متابعيها

نشرت الفنانة نسرين طافش، صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهرت نسرين طافش ، في الصور بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستان احمر قصير ، وتركت شعرها الناعم منسدلا علي الاكتاف ، وسط البلالين .





كانت الفنانة نسرين طافش، أكدت أن مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري، والذي عرض مؤخرا لم يتعرض لأي مشاكل، وأن اعتذار المخرج أمر طبيعي.





وتابعت في تصريح لصدى البلد: هناك مخرج واحد كان من المفترض أن يتولى مسئولية إخراج العمل ولكنه اعتذر لأسباب تتعلق بارتباطه بأعمال فنية أخرى.





كما أكدت أن المخرج سميح النقاش الذي تعاقد على إخراج المسلسل موهوب ومتحمس وجلسات العمل المكثفة التي جمعتني به أثبتت أن العمل سيشهد نجاحا كبيرا.





المسلسل من بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمي، مهند حسني، وقصة ماجد المصري، ويقوم بكتابة السيناريو والحوار السيناريست فداء الشندويلي، ويخرجه سميح النقاش.