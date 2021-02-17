محافظ قنا يناقش مقترحات تطوير العمل بالمواقف

ناقش اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مع اللجنة العليا لمواقف سيارات الأجرة، عدد من المقترحات لتطوير العمل بالمواقف وذلك إستكمالًا لخطة المحافظة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة و العميد وليد العطوني، رئيس مباحث المرور، و محمود العماري، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و رؤساء مجالس المدن و أعضاء لجنة المواقف و مديري المواقف بمراكز المدن.





تابع محافظ قنا، موقف إحلال سيارات البيك اب" الكبوت" بسيارات ميكروباص جديدة، موضحًا أنه تم إحلال 74 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الجاز والبنزين بما يتناسب مع ما تشهده المحافظة من تطور في شتى المجالات، بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلات آمنة للمواطنين.





و أشار محافظ قنا، إلى أنه تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري لتخفيض مقدم إحلال سيارات البيك اب "الكبوت" بسيارات ميكروباص إلي 15 % بدلا من 25 % بالإضافة إلي قرار بالإعفاء من رسوم الكرته لمدة عام، موضحًا بأن المحافظة تسعى الي تقديم كافة التسهيلات و اقتناص أي فرصة من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المواطن القنائي.





و أوضح محافظ قنا، بأنه تمت الموافقة علي مد خط سير سيارات الأجرة " نجع حمادي – هو" للوصول إلي" الألمونيوم - بركة - مدينة الامل - وحدة المرور الجديدة" للتخفيف علي المواطنين، مؤكدًا تكثيف الحملات المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





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