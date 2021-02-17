إسرائيل تسجل 4,406 إصابة جديدة بـ كورونا لاشخاص اقل من 40 عاما

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية اليوم الأربعاء، عن تشخيص 4,406 اصابة جديدة بفيروس كورونا، جاءت بعد إجراء 71 الفا من الفحوصات، بلغت نسبة الفحوصات الايجابية فيها 6.4% وهي نسبة منخفضة نسبيا مقارنة بالأيام الأخيرة.





ويتضح من المعطيات ان 77.7% من المصابين هم بجيل اقل من 40 عاما، مقارنة بـ5.5% اصابات بين اشخاص بجيل اعلى من 60 عاما، ووفقا للمعطيات فان هناك 981 اصابة خطيرة، وذكرت المعطيات ان هناك ارتفاعا بالاصابات الخطيرة الجديدة لدى الاجيال الشابة حيث شكلت خلال الاسبوعين الاخيرين 40% من الاصابات الخطيرة الجديدة.





حاليا مؤشر العدوى يستمر بالانخفاض وبلغ 0.81، عدد الاصابات النشطة بلغ في اسرائيل بلغ 53,048 اصابة بينما اجمالي الوفيات 5,463 حالة وفاة.





ووفقا للمعطيات فإن 160 الف آسرائيلي تلقوا التطعيم امس، وبلغ عدد الاسرائيليين الذين تلقوا الجرعة الاولي 4,075,000 شخص، من بينهم نحو 2,700,000 تلقوا الجرعة الثانية.