ما الذي تغير في مصر خلال الموجة الثانية لفيروس كورونا.. أستاذ اقتصاديات الصحة يجيب

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم إنتشار الاوبئة، إنه خلال الموجة الثانية من كورونا مبادرات صحة المرأة بسرطان الثدى رجعت بكل قوة على الرغم من الجائحة، مشيرا إلى أنه حاليا يستطيع المواطنين الكشف عن الأمراض المزمنة من السكر والضغط والسمنة.





وأضاف "عنان" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحملات بدأت بالعمل فى الوحدات الصحية بتخفيف أماكن معينة للكشف، موضحا أنه خلال الموجة الأولى من أوروبا كان هناك مشاكل كبيرة من وجود وفيات نتيجة أزمات قلبية أو إنخفاض فى السكر.





وتابع أن مصر وازنت بين مرضى جائحة كورونا والأمراض المزمنة، لافتا إلى أن مصر أصبح لديها أكثر من نوع لقاح للفيروس، حيث أنه حاليا يوجد اللقاح الصيني.





وأشار إلى أنه تم إرسال 5 آلاف جرعة من اللقاحات، حيث تم وصول حوالى 150 ألف من اللقاحات إلى مصر، متابعا أنه يتم إنتظار باقى الشحنات.





وأفاد أن العالم يتخلص من مخاطر جائحة كورونا عندما يصل العالم كله لنتيجة تطعيمات من 20 إلى 30% من سكان كل دولة، مضيفا إلى أنه سيكون موجود فى عام 2021، حيث أنه فى حالة عدم وجود عدد وفيات كبيرة هذا العام سيكون الفيروس مثله مثل الأنفلوانزا الموسمية.





وكشف أن الفيروس مشكلته فى إصابته بالرئة وعمل أعراض تنفسية حادة، متابعا أن الفيروس يتم القضاء عليه فى خلال أسبوعين من قبل جهاز مناعة الجسم ولكنه يقوم بعمل ضرر به، مما يسبب أعراض ما بعد التعافى.