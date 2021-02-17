محافظ الدقهلية يبحث مع رئيس المناطق الحرة الإجراءات المتعلقة بالمرحلة الثانية للوحدات والمرافق بميت غمر

التقى اليوم الاربعاء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أحمد كمال رئيس الادارة المركزية للمناطق الاستثمارية والتكنولوجية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ووفد الهيئة المرافق له ، وذلك فى اطار التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خاصة بعد الاعلان عن طرح المرحلة الثانية للوحدات كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر.









جاء ذلك بحضور المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الاسكان بالدقهلية ، ونادر محيي الدين مدير عام ادارة التنمية الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة كافة الاجراءات الخاصة بشأن التيسير على المستثمرين الراغبين فى التقدم لوحدات المنطقة المشار اليها .









ووجه المحافظ، بتشكيل فريق عمل مشترك من المحافظة والهيئة لتنفيذ كافة الاجراءات التي تستهدف تشغيل المنطقة الاستثمارية الجديدة، وذلك بهدف خلق فرص عمل جديدة لابناء الدقهلية.









وأوضح المحافظ، ان المنطقة المشار اليها تصلح لاقامة مشروعات الصناعات المعدنية والهندسية ومشروعات متنوعة، مضيفا ان المساحات المتاحة لاقامة المشروعات تبدأ من 144 مترا مربعا وحتى 576 مترا مربعا، مشيرا الي ان المحافظة بكامل اجهزتها تقدم كافة التيسيرات للمستثمرين بهدف دعم الاستثمار واقامة المشروعات الاستثمارية التي هي عصب التنمية والوسيلة المثلي لخلق فرص العمل للشباب والمواطنين بالمحافظة.









جدير بالذكر انه يتم التعاقد بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بنظام الايجار لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وفقا للإشتراطات الواردة بكراسة الشروط، وذلك وفقا لاعلان هيئة الاستثمار الذي تضمن كافة التفصيلات التي يحتاجها الراغبون للتقدم لحجز قطع الاراضي بالمنطقة الاستثمارية الجديدة.