التضامن تكشف كيفية اختيار العارضين في معرض ديارنا

قال عادل البكساوي، مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض، إن يوجد افتتاح لمعرض ديارنا كل شهر تقريبا من خلال توجيهات مباشرة من الوزيرة، ومنها ديارنا أسيوط، المنيا، مارينا وغيرها حتى أن يتم تغطية جميع المحافظات بـ ديارنا، إلى جانب ذلك أن الوزارة تقوم بتغطية جميع المعارضين فى جميع المحافظات.





وأضاف"مستشار وزيرة التضامن"، خلال استضافته فى برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن الوزراة تتولي كل من له علاقة بالحرف اليدوية و يكون له الحق المشاركة داخل معارض ديارنا، كاشفا أن ديارنا معرض مركزي، كما أنه تم افتتاح فرع جديد لـ ديارنا فى كايرو فيسفتال وكان عليه الإقبال الشديد.





وأوضح مستشار وزيرة التضامن، أن معرض ديارنا صنع مبيعات تجاوزت النصف مليون، مشيرا إلى أن تلك التكلفة تكون مكسب هائل بالنسبة للبضائع التى يحتوي عليها المعرض، متابعا أن هذا المعرض يستهدف الجمعيات الأهلية، جمعيات غير حكومية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.











وأكد، أن هذا العام يتم إعلان عن معرض ديارنا لمن يريد أن يشترك في المعرض، عن طريق استمارة على موقع الوزارة مع عرض كل مشترك منتجاته، ومن ثم تنتقي الوزراة المنتجات التى قد تكون لها حيز قبول لدي الجماهير.



