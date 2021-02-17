أخبار التوك شو: نصيحة الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم وغد.. استشارى تغذية يحذر من تناول الشاي باللبن والبسكويت فى الإفطار

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:





قدمت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الإستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، نصائح للمواطنين للتعامل مع موجة الطقس السيئ اليوم وغدا، قائلة إنه "يجب متباعة النشرات الجوية من داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية".





قال الفنان مصطفي عباس، صاحب إفيه "يا عمري"، إنه لم يتصور أن إفيه لا يتعدى كلمات قليلة سيحفظ له مكانا في نفوس الجمهور لسنوات طويلة، بعد ومرور كل تلك السنين يقوم بإنشاء مشروع خاص به متمثل في محل صغير للعبة البلاي ستيشن ولكنه سمى اسم المحل " يا عمري"، معقبا " انا اتعرفت بالاسم دا علشان كدا هو قريب لقلبي".





قال اللواء محمود نافع، رئيس شبكة الصرف الصحى بالإسكندرية، إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأجهزة المعنية والتنفيذية وتجهيز غرفة عمليات رئيسية داخل محافظة الإسكندرية وغرف عمليات فرعية داخل الأحياء وشركة الصرف الصحي.، وذلك منذ يوم الاثنين الماضى أى قبل بدء النوة بـ24 ساعة.





قال الدكتور كريم جمال، أستاذ التغذية، إنه يجب الاهتمام بنوعية التغذية خاصة فى أوقات التقلبات الجوية وضعف المناعة التى من الممكن أن يصاب الشخص بنزلات برد فى تلك الأوقات نتيجة لانخفاض درجات الحرارة الملحوظ، فلذلك يجب أن يكون النظام الغذائى الخاص بنا متنوعا.





قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الإستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن أمس كان هناك عاصفة واليوم، ومن المتوقع استمرارها على بعض المناطق من شمال الصعيد، مشيرة إلى أن موجة الطقس البارد مستمرة اليوم وغدا، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى من 11 إلى 12 درجة، وغذا ترتفع من 15 إلى 16 درجة.





كشف الدكتور محمد راشد، إستشارى التحاليل الطبية والمناعة والفيروسات، تفاصيل عن الدراسة الحديثة التى ذكرت أن مرضى الزهايمر هم الأكثر عرضة لفيروس كورونا.





قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، إن هناك دعما قويا يقدمه صندوق مكافحة الإدمان من خلال تقديم خدمة العلاج بالمجان ومراكز لتأهيل النفس والإجتماع لفترات طويلة، بالإضافة إلى القيام بالدمج المجتمعى وهو تأهيل الجسم من جديد وكيفية تكيفه مع المجتمع، مشيرا إلى أنه يتم إعطاء المتعافى من الإدمان قروض ميسرة فى حالة تقديمه بمشروع ومساعدته فى دراسة الجدوى، حيث وصل العدد إلى أكثر من 4 ملايين جنيه حتى الآن.





قال الدكتور محمد خليف، عضو غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، إن المنصات الإلكترونية هى اداة للوصول بالهدف العالمى وهو التحول الرقمى، لافتًا إلى أن حجم التحول الرقمى فى العالم يصل إلى 6.8 تريليون دولار فى 2023.





قال الدكتور محمد سامى، أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك دراسات أثبتت أن مشروبا واحدا فى اليوم للمشروبات الغازية لمدة شهر أى حوالى 455 ملعقة سكر، مشيرا إلى أنها تسبب العقم للرجال والنساء فى آن واحد وانخفاض معدلات الخصوبة من 20 إلى 30%.





قالت السفيرة ندى العجيزي، الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، إن ما سيخرج من توصيات من التقرير الخاص بالتنمية المستدامة من قبل جامعة الدول العربية يجب تفعيلها واشراك كثير من المؤسسات فيه لافتة انه يقوم على التدريب والورش بشكل مختلف، مؤكدة على ان: "التقرير نابع من عناصر مصرية بيمارسوا فعلا التنمية المستدامة وعارفين اين المطلوب، ومش مكتوب من خبراء اجانب او ما شبه ذلك".