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حوادث

نشرة الحوادث.. تفاصيل حادث عمرو أديب وبراءة المتهم بقتل حفيدة ونيس القذافي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:28 م
صدى البلد
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صدى البلد
نشر قسم الحوادث بـ"صدى البلد" عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية أبرزها: 

كشفت مصادر أمنية انتهاء التحقيقات في حادث الإعلامي عمرو أديب بالتصالح بينه وبين سائق السيارة الأخرى، حيث قرر الطرفان التصالح وعدم اتهام اي منهما للأخر عقب خضوعهما للفحوصات والأشعة اللازمة بمستشفى دار الفؤاد والاطمئنان على عدم إصابة أي منهما، وتم تحرير محضر بالتصالح داخل المستشفى وسيتم إحالته للنيابة العامة لحفظ التحقيقات بالتصالح.

قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة المتهم بقتل حفيدة ونيس القذافي أخر رئيس وزراء ليبي في العهد الملكي، حيث كانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن قيام المتهم بقتل المجني عليها ريتاج محسن ونيس القذافي عمدًا بأنه قام علي إثر خلاف دب بينهما لإلحاحها المستمر علي طلبها الزواج منه بدفعها من أعلي شرفة غرفة النوم الكائنة بالطابق السابع العلوي بالعين التي استأجرها لإقامتها فأسقطها عمدًا قاصدًا من ذلك قتلها، وارتطمت بالأرض فألمت بها الإصابات التي أودت بحياتها علي الفور.

أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام، عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، وأكد المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، أن المجلس حدد بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها.

تعرضت سيارة نقل صباح اليوم للانقلاب على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي قرب محطة تحصيل الرسوم بالمحافظة، حيث تلقي اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة نقل بمقطورة علي بعد كيلو مترات قليلة من محطة تحصيل الرسوم في اتجاه القادم إلى الإسماعيلية، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ 3 سيارات اسعاف إلي مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات.
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