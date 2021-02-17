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فن

بإطلالة جذابة.. مايا دياب تخطف الأنظار عبر إنستجرام

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:31 م
مايا دياب
مايا دياب
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ندى فكري
نشرت المطربة والممثلة اللبنانية مايا دياب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت مايا في الصورة بإطلالة جذابة مما لفت انتباه متابعيها.

وأعلنت النجمة اللبنانية مايا دياب عن صدور أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "دوب" اليوم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت مايا دياب الصورة الرسمية للأغنية، مرتدية توب شتويا أنيقا مكشوف الكتف والساق، أما من الناحية الجمالية، بدت بخصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي.

شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي الميرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.
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