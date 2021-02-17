وكيل مصطفى محمد يكشف أبرز العروض لضمه ويعلن اسم ناد يسعى لضم محمد هاني





وأضاف في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن مصطفي محمد تلقي عرضا بقيمة 4.5 مليون يورو من سبورتينج براجا اثناء مشاركته مع الزمالك مشددا أن في حال مواصلة تألق مصطفي محمد سيكون له مكان أساسي في اكبر الأندية الأوروبية.





وتابع أن محمد صلاح نجم ليفربول هو اكبر مثال على ان مواصلة التألق وتطوير الإمكانيات من الممكن ان يصل باللاعب لأفضل المراكز مشددا ان الموهبة وحدها لا تكفي





وأكمل أن محمد هاني نجم الأهلي يتلقي دائما عروض من اندية أوروبية مشددا ان اخر عرض كان من ايك اليوناني.

كشف كريستيان إيميلي وكيل اللاعبين عن أبرز العروض التي تلقاها مصطفي محمد نجم فريق جالطا سراي التركي قبل انضمامه للنادي التركي وتالقه مؤكدا أن مصطفي محمد تلقي عرضا من سبورتينج براجا البرتغالي