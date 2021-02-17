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محافظات

محافظ الغربية يسلم عقود تخصيص 168 وحدة بالمجمع الصناعي بالمحلة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:20 م
صدى البلد
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احمد علي
سلم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، عقود تخصيص ١٦٨ وحدة بالمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بحضور النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، اللواء أركان حرب محمد السيد فاضل الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المهندس محمد أنور  رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية والوفد المرافق لهما.  


وفي كلمته، وجه محافظ الغربية الشكر  للنائب محمد مرعي لجهوده النيابية في دعم المحافظة لخروج المجمع الصناعي بهذا الشكل المتميز ، وأشار إلى أن اقتران اسم المحلة الكبرى بالصناعة جعل محافظة الغربية محل اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيمانًا منه بأهمية الصناعات التي يجب أن تعود لعهد ازدهارها. 

وأشار المحافظ، إلى أن مدينة المحلة الكبرى بها صناعات  متعددة وعلى رأسها صناعة الغزل والنسيج، وهذا المجمع الصناعي سيعيد المحلة إلى  رونقها  الصناعي السابق، مؤكدًا على دعم المحافظة للمستثمرين ومشاريعهم بكافة الإمكانات. 

وأكد النائب محمد مرعي أنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بتشجيع الشباب على العمل، ستكون هذه المجمعات فرصة ذهبية كنواة قاطرة الاقتصاد وستعطى قيمة مضافة للاقتصاد المصري، موجهًا الشكر  لمحافظ الغربية لجهوده المبذولة لخروج المجمع على أكمل وجه، مطالبًا هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع جهاز خدمات المشروعات في تقديم تسهيلات أكثر لشباب المحلة خاصةً والغربية عامةً.

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن محافظة الغربية كانت من أوائل المحافظات التي تم طرح الوحدات الصناعية بها على مستوى ٧ مجمعات بمختلف المحافظات، لكونها قلعة من قلاع الصناعة، مؤكدًا أن هيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة هي شريك أساسي مع المستثمرين لإنجاح المشروع وسوف توفر الهيئة كل الإمكانيات المتاحة من رخص بناء وتشغيل وقروض مختلفة، مختتمًا حديثه بأن زيادة الإيجار ستكون ١٠٪ كل ٣ سنوات بدلًا من كل سنة بشكل خاص لمحافظة الغربية . 

وعلى هامش اللقاء، تباحث الدكتور رحمي مع اللواء الزلاط حول آليات تقديم كافة التسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع شباب رجال الأعمال على حجز المزيد من الوحدات، وكذلك حاجة المحافظة إلى إنشاء مناطق صناعية خاصةً في ظل وجود صناعات متعددة بمحافظة الغربية كصناعة الأثاث، الكتان، الكيماويات، العطور، الزبيب، عسل النحل والبويات ، موجها بدراسة إنشاء فروع للهيئة بالمحلة وطنطا وذلك لتسهيل الإجراءات على المتقدمين. 

واختتم المحافظ وضيوفه اللقاء بتفقد المنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى والتي تُعَد إحدى أكبر المشاريع الاقتصادية بالمحافظة، حيث تقع على مساحة ٣٤ فدانا، وتتكون من ثلاث مناطق ( منطقة مصانع صغيرة للصناعات النسيجية، منطقة صناعات متطورة ومنطقة متنوعة الأنشطة) ، ويقع المجمع الصناعي على مساحة ١١ فدانا ويضم ٦١٥ ورشة (٤٨ م٢).
محافظ الغربية يسلم عقود تخصيص 168 وحدة بالمجمع الصناعي بالمحلة
محافظ الغربية يسلم عقود تخصيص 168 وحدة بالمجمع الصناعي بالمحلة
محافظ الغربية يسلم عقود تخصيص 168 وحدة بالمجمع الصناعي بالمحلة
محافظ الغربية يسلم عقود تخصيص 168 وحدة بالمجمع الصناعي بالمحلة
محافظ الغربية يسلم عقود تخصيص 168 وحدة بالمجمع الصناعي بالمحلة
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