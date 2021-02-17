بعد حصده سعفة كان الذهبية.. طرح فيلم ستاشر في دور العرض

علم صدى البلد أن صناع الفيلم القصير "ستاشر" قرروا طرحه للمشاهدة في إحدى دور العرض خلال الأيام المقبلة.

فيلم "ستاشر" سبق عرضه ضمن دورة 2021 من مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة بجنوب فرنسا.





الفيلم عرض أيضا خارج المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ليصبح العرض الأول له بالعاصمة والثاني في مصر بعد الجونة عندما حصد جائزة نجمة الجونة الذهبية كأفضل فيلم عربي قصير.





وكان الفيلم حقق إنجازا عالميا للسينما المصرية بفوزه بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي ليصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى.



