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اقتصاد

الأسبوع المقبل.. شعبة الرخام والجرانيت تجتمع لمناقشة منظومة الضرائب الإلكترونية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:01 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
تعقد شعبة الرخام والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية، الأسبوع المقبل، اجتماعًا لشرح النظام الإلكتروني الجديد في التسجيل في منظومة كسب العمل والقيمة المضافة والضرائب العامة وكيفية العمل عليها.


وقال محمد عارف رئيس الشعبة، في بيان، الأربعاء، إن الاجتماع سيناقش أيضا واجبات التجار والمصنعين وميثاق شرف المهنة والالتزام به، والتأمين الصحي المقدم من الغرفة التجارية، وكيفية تنشيط سوق العمل الداخلي والخارجي لعام 2021.


وأضاف عارف في بيان صحفي، أن الاجتماع سيتناول 4 محاور رئيسية تتمثل في التدريب العملي على منظومة الضرائب الالكترونية بحضور مكتب الضرائب بالغرفة، وخطة المعارض المحلية والدولية بحضور الدكتورة حنان اسماعيل.


واستكمل أن المحور الثالث يتمثل في ميثاق الشرف بين تجار وصناع الرخام والجرانيت في مصر، وشرح منظومة التأمين المقدمة من الغرفة لمنتسبي الغرقة، بالإضافة إلى سبل المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
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