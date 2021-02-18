فيديو جراف.. لن تصدق.. المؤهل الدراسي للفنان محمد الشرنوبي

انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء عن عدم إكمال الفنان محمد الشرنوبي دراسته وتسريب شهادة دراسية تشير إلى أنه لم يُكمل تعليمه واكتفى بالشهادة الإعدادية، ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة الشهادة الإعدادية الخاصة به.
ولم يرد الشرنوبي على تلك الأنباء سواء بالنفي أو التأكيد، حيث تجاهل تمامًا ما قيل عن التسريب، وتعامل معه وكأنه لم يحدث من الأساس، مبررًا ذلك بانشغاله بأعماله الفنية الجديدة، سواء الغنائية أو التمثيلية.
شاهد أيضا:
ولمزيد من التفاصيل حول المؤهل الدراسي للفنان محمد الشرنوبي شاهد الفيديو جراف التالى.