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محافظات

لإصلاح خط صرف صحي.. قطع المياه عن مدينة أسيوط 4 ساعات

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:06 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد ، عن قطع مياه الشرب عن مدينة أسيوط لمدة 4 ساعات لإصلاح خط الطرد بمحطة الصرف الصحي بالوليدية.

وأكدت الشركة في بيان لها، أنه سوف يتم عمل إصلاح وصيانة لخط طرد 600مم بمحطة الصرف الصحي بالوليدية مما يترتب عليه انقطاع مياه الشرب من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة من صباح غدا الخميس.

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وأضافت الشركة في بيانها، انه سوف يتم الدفع بسيارات مياه نقية بديل خلال فترة انقطاع المياه لحين الانتهاء من عملية الصيانة والإصلاح.

وطالبت الشركة المواطنين توفير كافة تدابيرهم من المياه اللازمة لقضاء حوائجهم خلال فترة الانقطاع ، منوه الى التواصل من خلال قنوات التواصل  من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أى محمول 01280733990،أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على  HTTP://ASCWW.ORG/PUBLIC/
ووالموبيل أبليكيشن ، وبرامج الــ CMS  لاستقبال الشكاوى الالكترونية  على  أتم الاستعداد لتلقى اى شكوى أو  اى احتياج لسيارات مياه.
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