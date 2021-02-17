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محافظات

احتفالًا بيوم الشهيد والمحارب القديم.. محافظ الفيوم يُكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:25 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات حفل تكريم أسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية، الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، والدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والعقيد أمجد بهي الدين مدير مكتب جمعية المحاربين القدماء بالفيوم.

بدأ الحفل بتلاوة أيات من القرأن الكريم، ثم عرض فيلم تسجيلي بعنوان " ظل الشهيد " من إخراج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، يوضح معارك حرب الاستنزاف، وتدمير السفن الاسرائيلية، وأبطال حرب أكتوبر.

وفى كلمته أشار محافظ الفيوم، "أننا اليوم نحتفل بذكري يوم الشهيد والمحارب القديم وهو يوم عزيز علينا جميعًا، نحتفل فيه بتكريم أسر شهدائنا الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة، الذين قدموا كل غالٍ ونفيس من أجل أمن مصر واستقرارها"، موضحًا أن الاحتفال يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويُجسد أسمي معاني التضحية والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء تخليدًا لذكراهم.

وأوضح المحافظ، أن رجال قواتنا المسلحة على مر التاريخ يضربن أروع الأمثلة فى التضحية والوفاء، ولقد ظهر ذلك جليًا خلال السنوات الماضية التى تعرضت فيها مصر لمخاطر كثيرة، مشيرًا أن قيمة ما قدمه الشهيد أكبر من أي جهدٍ وعمل، ولمكانته فقد كرمه الله سبحانه وتعالى وجعل له منزلاتًا عظيمة، لافتًا الى مكانة مصر وحضراتها بين الدول، وأن نمو الدولة وتطويرها نابع من وعي شعبها، وقوة جيشها.

وقدم محافظ الفيوم تحية تقدير وإعزاز لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، الذين قدم أبناءهم أرواحهم الذكية من أجل رفعة الوطن والدفاع عن أراضيه، مؤكدًا أن تكريم هؤلاء الأبطال يُعد تكريمًا معنويًا لا يضاهي ما قدموه من أجل مصرنا الحبيبة، مشيرًا إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم اللازم وتلبية جميع احتياجات أسر الشهداء.

وفى الختام قام محافظ الفيوم ومدير جمعية المحاربين القدماء، بتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية ومنحهم المساعدات.


وشهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظة، والتي أقيمت على ملعب المدينة الرياضية بدمو.

وأقيمت المباراة بين فريقى مركز شباب سيلا ممثل إدارة الفيوم الشبابية ومركز شباب جردو ممثل إدارة إطسا الشبابية، لتحديد الفريق المتأهل لدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وقد انتهت المباراة بفوز مركز شباب سيلا بنتيجة هدف مقابل لا شيء تصدر بها الدورى وفاز بكأس البطولة، وذلك بحضور اللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعددٍ من القيادات التنفيذية والشبابية.

وعقب فعاليات المباراة، قام محافظ الفيوم بتسليم الميداليات والكؤوس لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث حصد فريق مركز شباب سيلا المركز الأول، ومركز شباب جردو المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث مركز شباب بيهمو ممثل إدارة سنورس الشبابية.

ومن جهته قدم محافظ الفيوم التهنئة للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولي، كما قدم تهنئة خاصة للاعبي مركز شباب سيلا المتأهلين للمشاركة فى دوري مراكز الشباب على مستوي الجمهورية، مطالبًا إياهم ببذل الجهد والعطاء فى الملعب لتحقيق نتائج متميزة وتمثيل المحافظة تمثيلًا مشرفًا بين باقي محافظات مصر.
احتفالًا بيوم الشهيد والمحارب القديم.. محافظ الفيوم يُكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
احتفالًا بيوم الشهيد والمحارب القديم.. محافظ الفيوم يُكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
احتفالًا بيوم الشهيد والمحارب القديم.. محافظ الفيوم يُكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
احتفالًا بيوم الشهيد والمحارب القديم.. محافظ الفيوم يُكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
احتفالًا بيوم الشهيد والمحارب القديم.. محافظ الفيوم يُكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
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