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محافظات

محافظ الفيوم: تحصين 52 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:10 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن تحصين 52 ألف رأس ماشية، ضمن الحملة القومية الأولى لعام 2021 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك منذ انطلاق الحملة في السادس من فبراير الجارى وحتى الآن.

وأوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة القومية الأولى تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية من (جاموس – أبقار – أغنام – ماعز )، لافتًا أن الحملات تجوب كافة مراكز وقري وعزب المحافظة، لتصل إلى المواطنين و المربيين في أماكنهم للتحصين.

وأضاف أن لجان الارشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين ودعوتهم للاقبال على لجان التحصين المنتشره في القرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظه ، لتحقق الحملة أهدافها المرجوة بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروه الحيوانيه ووقايتها من الأمراض، لزياده انتاجيتها.

وتناشد محافظة الفيوم جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية، بالتجاوب مع حملات تحصين الماشية، مؤكدةً أن الوحدات البيطرية على مستوى المحافظة مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات والمعدات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، مع ضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة.


وواصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سلسلة الاجتماعات التنفيذية والحوارات المجتمعية مع أهالي مركزي اطسا ويوسف الصديق، للوقوف على احتياجات ومطالب الأهالي، والخطط التنفيذية للمشروعات المزمع إنشاءها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية. 

وأجرى "الأنصاري" صباح اليوم اللقاء المجتمعي الثاني بمركز يوسف الصديق والذي عُقد بمركز شباب الشواشنة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ووكلاء الوزارات المعنية، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وممثلين عن المرأة، والشباب، والأحزاب السياسية، وطلاب وخريجي الجامعات، وعدد من أهالي المركز. 

وفي مستهل اللقاء، قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق منذ عدة أسابيع مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والتي تستهدف في مرحلتها الأولى 1500 قرية، موضحًا أن المبادرة تشمل قرى مركزي اطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم.  

وأضاف، أنه فور إعلان المبادرة قامت المحافظة بوضع خطط علمية للعمل بشكل منهجي متدرج وتصعيدي، وكذلك فتح نوافذ حوارية مع المواطنين من خلال جلسات الحوار المجتمعي، للوقوف على الاحتياجات الفعلية، فضلًا عن تشكيل لجنة للتخطيط المحلي بالمحافظة لوضع خطط التطوير بالتنسيق مع مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من وضع المخطط الرئيسي لتطوير المركزين والقرى الأم وتوابعها، كما تم الانتهاء من الشكل الأول للاحتياجات ومطابقة الخطط مع مطالب المواطنين خلال جلسات الحوار المجتمعي. 

واستمع محافظ الفيوم لمطالب واقتراحات واحتياجات المواطنين، وأشار "الأنصاري" إلى أن تكلفة التطوير بمركز يوسف الصديق كانت حوالي 3 مليارات جنيه، وبعد المراجعة مع القطاعات وصل إجمالي الاحتياجات إلى نحو 4 مليار جنيه، مؤكدًا أن القطاع المدني له دور هام وشريك أساسي في تنفيذ المبادرة، مثمنًا دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الشأن، حيث تم اختيار 4 مناطق بمركز يوسف الصديق والشواشنة لتدريب وتشغيل الشباب والمرأة. 
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