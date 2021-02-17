ديانج يدعم بواليا بعد أول أهدافه مع الأهلي في مرمى المريخ السوداني









ونشر ديانج عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة له مع بواليا أثناء احتفاله بالهدف وعلق: "سعيد من أجلك يا صديقي".







كان قد نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق فوز كبير، على حساب المريخ السوداني، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى لحساب دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

حرص إليو ديانج، نجم فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، على دعم والتر بواليا نجم الفريق عقب إحرازه الهدف الأول له مع الفريق منذ انضمامه في مرمى المريخ السوداني في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.