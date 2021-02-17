ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ديانج يدعم بواليا بعد أول أهدافه مع الأهلي في مرمى المريخ السوداني

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:48 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
حرص إليو ديانج، نجم فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، على دعم والتر بواليا نجم الفريق عقب إحرازه الهدف الأول له مع الفريق منذ انضمامه  في مرمى المريخ السوداني في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 


ونشر ديانج عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة له مع بواليا أثناء احتفاله بالهدف وعلق: "سعيد من أجلك يا صديقي".


كان قد نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق فوز كبير، على حساب المريخ السوداني، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى لحساب دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أخيرا.. جدو يعلق على هدف بواليا في شباك المريخ

الأهلي يضرب المريخ السوداني بثلاثية في انطلاقة دوري المجموعات بأبطال أفريقيا

الأهلي أقوى خط هجوم في الجولة الأولى من دور المجموعات

قمصان: الأهلي يأمل في تحقيق العاشرة.. وبواليا لديه الكثير

تفاصيل أزمة كهربا والسولية بمباراة الأهلي والمريخ .. فيديو

بواليا ينضم لقائمة هدافي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

بعد تزويرهم شهادات تحليل كورونا.. تعرف على العقوبة المنتظرة للمتهمين

حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها.. مقترح بتعديل قانون الإيجار القديم

بحضور المتهم.. براءة قاتل حفيدة ونيس القذافي آخر رئيس وزراء ليبي في العهد الملكي

تشافي: أحلم بتدريب برشلونة.. وسنرى ما يحمله المستقبل

200 جنيه حد أدنى لإيجار الشقق و300 جنيه للوحدات الإدارية|تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

MBC تكشف تفاصيل حادث عمرو أديب وحالته الصحية

Advertisements

بدون تفاصيل .. خالد الغندور: بيان قوي من نادي الزمالك بعد قليل

وكيل مصطفى محمد يكشف أبرز العروض لضمه ويعلن اسم ناد يسعى لضم محمد هاني

شوبير يوجه نصيحة لـ موسيماني بشأن مهاجم الأهلي

مدرب الأهلي يكشف سر جلوس ديانج ومحمد شريف على مقاعد البدلاء

مش حتطول مع الأهلي.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ كهربا

باتشيكو يظهر العين الحمراء للاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

هيثم شعبان يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري

بعد اتهامات ابن النادي.. تفاصيل جلسة الأهلي مع علي معلول لاحتواء غضبه

أسطورة ليفربول: محمد صلاح لن ينجح في بايرن ميونخ لهذه الأسباب

بعد تغيير موعد المباراة.. اتحاد الكرة يعتذر عن عدم استضافة الوداد وكايزرتشيفز

القاهرة دوما هى الحل .. مصر تتحدي كورونا وتنقذ أندية شمال إفريقيا من عقوبات الكاف

إدريس يحصل على موافقة الاتحاد الدولي للسباحة بأن تكون بطولة الجمهورية بالقاهرة مؤهلة للأولمبياد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت.. ريهام أيمن في إطلالة عفوية مع ابنها.. شاهد

بـ الكاجوال.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام

علاج للرشح والزكام في يوم واحد بالأعشاب