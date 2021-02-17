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أخبار البلد

وزير الزراعة: دعم فني للمزارعين والمربيين لمواجهة التقلبات المناخية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:27 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كافة أجهزة الوزارة، بالمتابعة المستمرة، لآثار التقلبات المناخية الحالية على مختلف الزراعات والمشروعات المرتبطة بالزراعة بكافة المناطق والمحافظات مع تقديم الدعم الفنى اللازم للمزارعين والفلاحين فى هذه الظروف.

وأصدر القصير منشورا رسميا تم تعميمه على  كافة رؤساء المراكز البحثية، ورؤساء القطاعات والهيئات، ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمتابعة المستمرة والتواصل مع المزارعين.

 وكلف وزير الزراعة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وقطاع الزراعة الآلية، بتقديم كافة الإمكانيات المتوفرة لديها من معدات وآلات وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والمحليات فى الأعمال اللازمة فى مثل هذه الظروف.

وشدد القصير على تكثيف المتابعة وتقديم النصائح والتوصيات الفنية والارشادية على أرض الواقع وتقييم أى آثار قد تترتب على هذه الحالة والتوجيه باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والارشادية لضمان عدم حدوث أى تأثيرات سلبية قد تنتج عن التقلبات فى ظروف الطقس مع ضرورة، مع اصدار تقارير مفصلة حول ما يتم على ارض الواقع بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

 وكان وزير الزراعة  قد قرر تشكيل غرفة عمليات من قيادات الوزارة تستمر في انعقاد دائم على مدار الساعة حتى تتابع مع المزارعين والمربيين تأثير الظروف الجوية المتقلبة وتخفيف أثارها السلبية، مع حل المشاكل الفورية التي تواجه المزارعين والمربين.
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