في تقريره الأسبوعي .. البنك المركزي يبرز تطورات آداء الأسواق الدولية

قال البنك المركزي المصري ، ان معنويات الأسواق خلال الأسبوع، شهدت حالة التفاؤل نتيجة للاقتراب من تمرير حزم التحفيز المالي الأمريكية وكان الأسبوع جيدًا على صعيد الأصول ذات المخاطر والسلع.





وذكر تقرير ، حول تحليل اسواق المال العالمي خلال الأسبوع الماضي والصادر عن البنك المركزي ، ان الأسهم الأمريكية سجلت أعلى مستوياتها تاريخيًا، ووصل البترول الى أسعار ما قبل الوباء، كما سجلت البتكوين أسعار مرتفعة قياسية.





أضاف التقرير أن سندات الخزانة الأمريكية،تراجعت خاصة مع صعود عوائد السندات ذات آجال 10 سنوات و30 سنة حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر فبراير 2020 بعد ضعف الطلب بصورة نسبية في مزادات السندات الأطول أجلًا قبل أسبوع التداول القصير.





وتعكس الأسعار الحالية للسوق احتمالات بنسبة 1.5% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة في اجتماعه المقبل في شهر مارس، مقابل احتمالات لرفع الفائدة بنسبة 0.1% في الجمعة الماضية.





وسجل مؤشر الدولار خسائر بقياس أسبوعي مع صعود أسواق الأسهم ومدعوما بإقبال المستثمرين على الأصول ذات المخاطر.





وارتفع اليورو بسبب تراجع الدولار ليصل الى مستوى 1.21 ليكسر وتيرة خسائره التي استمرت أسبوعين متتاليين. كما صعد الجنيه الإسترليني محققا مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي ليسجل أعلى مستوى له منذ شهر أبريل 2018، كان ارتفاع العملة على مدار الأسبوع مدفوعًا بشكل أساسي بالتفاؤل بشأن اللقاح وكذلك قرار بنك إنجلترا في الأسبوع السابق بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ارتفعت أسعار الذهب نتيجة ضعف الدولار وارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنحو 0.67% ، والجدير بالذكر أن المؤشر قد حقق ارتفاعا في كل يوم من أيام الأسبوع محققا مكاسبه الأسبوعية الثانية على التوالي.





وسجلت عملة البتكوين ارتفاعا صاروخيا حيث وصلت إلى ما يقارب من 48,000 دولار أمريكي، مسجلة بذلك مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، ومحققة رقم قياسي جديد، حيث بدأت العملة الرقمية في اكتساب بعض الشرعية من الشركات الكبرى والمؤسسات المالية.





وبدأت عملة بيتكوين في جذب انتباه الأسواق بعد أن أعلنت شركة تسلا (Tesla) يوم الاثنين بأنها قد استثمرت حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي في العملة الرقمية الشهر الماضي لتنويع احتياطياتها. علاوة على ذلك، تنوي الشركة أن تقبل عمليات الدفع بعملة بيتكوين في القريب العاجل. وبعد هذا التصريح.





وارتفع سعر بيتكوين، محققًا بذلك رقم قياسي جديد، حيث ارتفع خلال جلسة التداول أكثر من 14%. وفي يوم الخميس، صرح بنك بي إن واي ميلون (BNY Mellon) - وهو أقدم بنك في أمريكا- بأنه يخطط لتقديم خدمة متكاملة للأصول الرقمية التي من شأنها السماح للعملة الرقمية بالمرور عبر نفس الشبكة المالية التي تستخدمها حاليًا للحيازات التقليدية، ويمثل هذا التصريح خطوة هامة نحو القبول العام للعملات الرقمية الأكثر قيمة في العالم.





وسجلت أسواق الأسهم العالمية مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، حيث شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية ارتفاعًا، مدفوعة بحالة التفاؤل مع قرب تمرير حزم التحفيز المالية الأمريكية.





وشهدت عمليات طرح وتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا تطورات ، الى جانب انخفاض معدل الإصابات وحصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.