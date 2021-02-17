الجيش الإسرائيلي ينهي استعداده للعاصفة الثلجية

أنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي في القيادة الشمالية وفرقة الضفة الغربية استعداداته اللوجستية والهندسية للتعامل مع العواصف الثلجية.







وذكرت القناة 7 العبرية، اليوم الأربعاء، أن الجيش يهدف إلى الحفاظ على استمرارية عمل الوحدات القتالية، وأيضا المساعدة للمدنيين.





وأفادت القناة بأن الجيش نشر أنظمة الإنقاذ في جميع أنحاء القطاعات، بما في ذلك حوالي 70 أداة هندسية، وتم تركيب عشرات سلاسل الثلج للسماح للمركبات بالتحرك في الجليد، وعشرات الأطنان من الملح، وعشرات الآلاف من لترات الديزل والماء ، وعشرات الآلاف من وسائل التدفئة.





كما قامت الفرق بزيادة المواد الغذائية للمقاتلين في جميع نقاط الخدمة.