ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي ينهي استعداده للعاصفة الثلجية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:02 م
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي ينهي استعداده للعاصفة الثلجية
Advertisements
سمر صالح
أنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي في القيادة الشمالية وفرقة الضفة الغربية استعداداته اللوجستية والهندسية للتعامل مع العواصف الثلجية.

 
وذكرت القناة 7 العبرية، اليوم الأربعاء، أن الجيش يهدف إلى الحفاظ على استمرارية عمل الوحدات القتالية، وأيضا المساعدة للمدنيين. 
 

وأفادت القناة بأن الجيش نشر أنظمة الإنقاذ في جميع أنحاء القطاعات، بما في ذلك حوالي 70 أداة هندسية، وتم تركيب عشرات سلاسل الثلج للسماح للمركبات بالتحرك في الجليد، وعشرات الأطنان من الملح، وعشرات الآلاف من لترات الديزل والماء ، وعشرات الآلاف من وسائل التدفئة. 
 

كما قامت الفرق بزيادة المواد الغذائية للمقاتلين في جميع نقاط الخدمة. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. الثلج يصل إلى مترين شمال إيطاليا

بسبب عاصفة ثلجية.. السفارة السعودية في فنلندا توجه نداء عاجلا لرعاياها

هيئة الأرصاد اليابانية تحذر من تساقط ثلوج بغزارة شمال البلاد

بالثلج والماء الساخن.. طريقة مذهلة للتخلص من انسداد الحوض والبالوعات.. فيديو

الأكثر دموية.. انهيار جليدي ينهي حياة 4 متزلجين أمريكيين

بعد الانهيار الجليدي الضخم.. شاهد سيارات مدفونة في الثلج الأصفر بإسكتلندا.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

بـ الكاجوال.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام

بعد تغيير موعد المباراة.. اتحاد الكرة يعتذر عن عدم استضافة الوداد وكايزرتشيفز

نشرة الفن.. آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامى عمرو أديب.. ودارين حداد تعلن إصابتها بكورونا

مدرب الأهلي يكشف سر جلوس ديانج ومحمد شريف على مقاعد البدلاء

مش حتطول مع الأهلي.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ كهربا

احذر..6 عادات تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء

Advertisements

اصطحبها في نزهة والتقط سيلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

إلغاء صحة التوقيع.. تعرف على طريقة تسجيل شقتك فى الشهر العقارى بالنظام الجديد

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

بعد حادث عمرو أديب وتهشم سيارته.. لميس الحديدي تنشر آية قرآنية

بدون تفاصيل .. خالد الغندور: بيان قوي من نادي الزمالك بعد قليل

ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

200 جنيه حد أدنى لإيجار الشقق و300 جنيه للوحدات الإدارية|تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

القصة الكاملة حول المؤهل الدراسي لمحمد الشرنوبي

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت.. ريهام أيمن في إطلالة عفوية مع ابنها.. شاهد

بـ الكاجوال.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام

علاج للرشح والزكام في يوم واحد بالأعشاب