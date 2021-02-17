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اقتصاد

البنك المركزي: صافي تدفقات الأسهم العالمية يجاوز 58 مليار دولار في أسبوع

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:12 م
صدى البلد
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محمد يحيي
أكد البنك المركزي المصري ، أن صافي التدفقات إلى صناديق الأسهم العالمية حققت مستوى قياسي غير مسبوق من حيث القيمة هذا الأسبوع حيث بلغت أكثر من 58 مليار دولار.

وقال تقرير مؤشرات أداء أسواق المال الدولية خلال أسبوع والصادر عن البنك المركزي   مؤشرات ستاندرد أن بورز S&P500 وداو جونز الصناعي وناسداك المركب قد ارتفعت  بنسبة 1.23% و1.00% و1.73% على التوالي مدفوعين بانتعاش الأسهم الدورية مثل أسهم قطاع الطاقة والقطاع المالي ومكاسب أسهم التكنولوجيا.

وقاد ساهم تويتر في المكاسب الأسبوعية لمؤشر ستاندرد أن بورز S&P500، حيث حقق عائدًا بلغ 26.63% بعد إعلان الشركة يوم الثلاثاء الماضي عن تحقيقها لنتائج قوية في الربع الرابع. وفي نفس الوقت.


كما انخفض التقلب الذي اجتاح الأسواق في وقت سابق من هذا العام والذي بلغ ذروته في آخر شهر يناير، حيث أنهى مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق الأسبوع عند 19.97 نقطة نزولًا من مستوى 27.1 نقطة التي سجلها المؤشر نتيجة موجة الشراء القوية لدى صغار المستثمرين والأفراد المتداولين في السوق، مسجلًا بذلك أدنى مستوى له منذ فبراير 2020 قبل أن تهز الجائحة الأسواق.

وامتدت الحالة المعنوية الإيجابية إلى الأسواق الأوربية حيث ارتفع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 1.09%.

كما استفادت أيضا الأسواق الناشئة من شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، حيث صعد مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة (MSCI EM ) بنسبة 2.40%.

وارتفعت أسعار البترول الخام بنسبة 5.21% لتغلق عند أعلى مستوى لها في أكثر من عام، وأنهت الأسبوع عند 62.4 دولار للبرميل، مخترقة المستوى النفسي المهم 60 دولار. ارتفعت الأسعار وسط آمال بأن تعمل حزم التحفيز المالي الأمريكي على تعزيز الاقتصاد وتغذية الطلب بينما يستمر المعروض في الانخفاض بسبب خفض الإنتاج من أكبر المنتجين في العالم.

كان ارتفاع الأسعار مدعوما أيضًا بانخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية، مع زيادة إنتاج معامل التكرير إلى مستويات ما قبل الوباء كما أفادت وكالة معلومات الطاقة.

وفي الوقت نفسه، أشار تقرير صادر عن منظمة أوبك إن الطلب على النفط حول العالم في عام 2021 سيتعافى بشكل أبطأ مما كان يعتقد سابقًا، مما قلص بعض المكاسب للاقتصاد.
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