أحمد زكى عابدين: المصريون قادرون على تنفيذ مشروعات قومية تبهر العالم

قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن يقام منتدي بفكرة جيدة جدا تنص على مساهمة الإعلام فى عرض وتقديم المشروعات القومية العظيمة للشعب المصري وللبلاد الأخري أيضا، حيث أن يظهر المصريين يستطيعوا تنفيذ مشروعات قومية عظيمة، بالرغم من وجود العديد من المشروعات القومية بالدولة ولكن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر درة تلك المشروعات.





وأضاف "رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة"، خلال حواره فى برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر2"، أن المصريين قادرون على صناعة نموذج يبهر العالم أجمع مثل ما حدث في مشروع العاصمة الإدارية، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية مشروع استثماري من الدرجة الأولى، له بعد قومي، وحتى أنه له بعد اجتماعي في نقل الكتلة السكنية الكبيرة من القاهرة إلى خارجها.





وأشار إلى أن يوجد تخطيط لإسكان 6.5 مليون مواطن بالعاصمة، وبالتالى يكون هذا المشروع مساهما جيدا في حل أزمة الإسكان والنمو السكاني في الدولة المصرية، مضيفا أن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر مثال للرقي الكامل في كل شيء، سواء كان التخطيط والتنفيذ والإدارة والتكنولوجيا.





وأوضح، أن العاصمة الإداري سوف تكون عاصمة ذكية، أى تكون أحدث ما في العصر الحالي كما أن الدولة تقوم بجمع التكنولوجيا داخل العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن تلك المدينة سوف تكون نموذجا لجميع المدن الجديدة التى سوف تقام داخل الدولة.





وأكد أن العاصمة الإدارية تتمتع بأحدث التقنيات والمرحلة الاولى تقام على مساحة 40 ألف فدان، موضحا أن بعد نشر التكنولوجيا داخل العاصمة الإدارية يتم نقلها إلى جميع المدن القديمة بالدولة.

