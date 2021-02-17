ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد زكى عابدين: المصريون قادرون على تنفيذ مشروعات قومية تبهر العالم

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:51 م
احمد زكي عابدين
احمد زكي عابدين
Advertisements
ياسمين القصاص
قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن يقام منتدي بفكرة جيدة جدا تنص على مساهمة الإعلام فى عرض وتقديم المشروعات القومية العظيمة للشعب المصري وللبلاد الأخري أيضا، حيث أن يظهر المصريين يستطيعوا تنفيذ مشروعات قومية عظيمة، بالرغم من وجود العديد من المشروعات القومية بالدولة ولكن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر درة تلك المشروعات.

وأضاف "رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة"، خلال حواره فى برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر2"، أن المصريين قادرون على صناعة نموذج يبهر العالم أجمع مثل ما حدث في مشروع العاصمة الإدارية، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية مشروع استثماري من الدرجة الأولى، له بعد قومي، وحتى أنه له بعد اجتماعي في نقل الكتلة السكنية الكبيرة من القاهرة إلى خارجها.

وأشار إلى أن يوجد تخطيط لإسكان 6.5 مليون مواطن بالعاصمة، وبالتالى يكون هذا المشروع مساهما جيدا في حل أزمة الإسكان والنمو السكاني في الدولة المصرية، مضيفا أن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر مثال للرقي الكامل في كل شيء، سواء كان التخطيط  والتنفيذ والإدارة والتكنولوجيا.

وأوضح، أن العاصمة الإداري سوف تكون عاصمة ذكية، أى تكون أحدث ما في العصر الحالي كما أن الدولة تقوم بجمع التكنولوجيا داخل العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن تلك المدينة سوف تكون نموذجا لجميع المدن الجديدة التى سوف تقام داخل الدولة.

وأكد أن العاصمة الإدارية تتمتع بأحدث التقنيات والمرحلة الاولى تقام على مساحة 40 ألف فدان، موضحا أن بعد نشر التكنولوجيا داخل العاصمة الإدارية يتم نقلها إلى جميع المدن القديمة بالدولة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

العاصمة الإدارية: الانتهاء من الوحدات السكنية للمواطنين العام المقبل

استعدادا لمونديال اليد.. وزير الرياضة يزور المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية وحقل ظهر.. مستشار وزير المالية: توثيق 8 مشروعات قومية على عملات معدنية جديدة

أستاذ طرق: العاصمة الإدارية أكبر وأهم مدن الجيل الرابع .. فيديو

ترشيحاتنا

رغم سوء الطقس.. إقبال كثيف على معرض "ديارنا" لليوم الثالث

صحيفة بريطانية تشيد بالقطار الكهربائي السريع.. الأول من نوعه

شوبير يوجه نصيحة لـ موسيماني بشأن مهاجم الأهلي

مدرب الأهلي يكشف سر جلوس ديانج ومحمد شريف على مقاعد البدلاء

مش حتطول مع الأهلي.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ كهربا

متى تنتهي موجة الصقيع.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

Advertisements

اصطحبها في نزهة والتقط سيلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

إلغاء صحة التوقيع.. تعرف على طريقة تسجيل شقتك فى الشهر العقارى بالنظام الجديد

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

بعد حادث عمرو أديب وتهشم سيارته.. لميس الحديدي تنشر آية قرآنية

بدون تفاصيل .. خالد الغندور: بيان قوي من نادي الزمالك بعد قليل

ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

200 جنيه حد أدنى لإيجار الشقق و300 جنيه للوحدات الإدارية|تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

القصة الكاملة حول المؤهل الدراسي لمحمد الشرنوبي

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت.. ريهام أيمن في إطلالة عفوية مع ابنها.. شاهد

بـ الكاجوال.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام

علاج للرشح والزكام في يوم واحد بالأعشاب