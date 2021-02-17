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تعليم

بعد تأجيل الامتحانات.. زراعة القاهرة تطلق مبادرة "اعرف كليتك مع الاتحاد"

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:47 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
قام اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، بعمل مبادرة "اعرف كليتك مع الاتحاد" حتى يتواصلون مع الطلاب بشكل أكبر وحتى لا تتوقف الأنشطة التى تقام فى بالكلية، ومن خلالها يقام اتحاد الطلاب بطرح معلومات كثيرة عن الكلية لم يكن يعرفها كثيرًا من الطالبة مثل تاريخ كلية الزراعة ومن هم أشهر العظماء الذين تخرجوا من كلية الزراعة.

يأتي ذلك بعد قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول ، و توقف كافة الأنشطة ما عدا التى يمكن أن تقام أونلاين مثل الرسم والموسيقى وغيره.



وكان قد قام اتحاد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، بإيجاد وسيلة تواصل بينهم وبين الطلاب لتوصيل أصواتهم إلى المسئولين بالكلية ولتنظيم الأنشطة الطلابية أونلاين وذلك من خلال الرابط الآتى:
‏https://form.jotform.com/210024688906558http://tempuri.org/tempuri.html


 شددت كليه الزراعة جامعة القاهرة، على جميع الطلاب الالتزام بالاجراءات الاحترازية طبقا لتعليمات المجلس الاعلى للجامعات ومجلس جامعة القاهرة . 

أوضحت الكلية أن من يخالف التعليمات من ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعى والحفاظ على التباعد الاجتماعى يتم اتخاذ إجراءات مشددة ضده وذلك للحفاظ على صحة وسلامه الجميع من الاصابه بالفيروس .

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اتحاد زراعة القاهرة يتواصل مع الطلاب أون لاين

لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على كليات تقدم الأنشطة الطلابية أونلاين

مع تحويل الدراسة أون لاين.. زراعة القاهرة تطلق مبادرة اعرف كليتك مع الاتحاد

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