ضبط 5 محلات مبيدات زراعية بدون ترخيص و2 طن سماد مدعم بالفيوم





أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم علي تكثيف الحملات على محلات بيع المبيدات والمخصبات بجميع مراكز المحافظة والمتابعة المستمرة لفرض الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين





وذلك بالتعاون بين شرطة المسطحات والبيئة بقيادة العميد ياسر ابراهيم مدير إدارة شرطة المسطحات وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين والجهات الرقابة على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية للتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات غير مصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.





وذلك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق المحافظة للتأكد من المنتج المطروح،





فيما قامت إدارة المكافحة بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية وبمشاركة المهندس فكري سلطان رئيس قسم الرقابه على المبيدات والمخصبات بللمرور الدورى على محلات المبيدات والمخصبات بناحية اطسا ومركز الفيوم





أسفرت الحملة عن عمل 5 محاضر لمحلات بدون ترخيص وايضا تراخيص منتهيه واتجار في اسمده مدعمه وغير مصرح بتداولها وكذلك التحفظ على عدد 2 طن سماد مدعم













وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قطاعات المحافظة المختلفة بالتعامل مع موجة الطقس السيئ و رفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمة والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى خلال الأيام المقبلة، مطالبًا بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحى والمعدات الخاصة بشفط المياه والأطقم العاملة عليها، وكذلك القيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية.





