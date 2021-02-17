الأرصاد تحذر من طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.





وبالنسبة للظواهر الجوية، يتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات: "كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الشرقية - المنوفية"، وأمطار متوسطة على مناطق من "الإسكندرية – رشيد – بلطيم – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح"، مع فرصة لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.





وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:





العظمى الصغرى





القاهرة 16 07

الإسكندرية 16 07

وادي النطرون 15 07

طنطا 15 07

شبين الكوم 15 08

دمنهور 15 08

بلطيم 16 08

مطروح 16 08

السلوم 16 06

سيوة 16 05

بورسعيد 16 09

دمياط 16 09

الزقازيق 16 08

المنصورة 16 08

الاسماعيلية 16 10

السويس 15 10

العريش 15 08

رفح 15 08

رأس سدر 17 10

نخل 13 07

نويبع 18 12

طابا 15 10

كاترين 07 02-

الطور 14 09

شرم الشيخ 20 13

الغردقة 19 12

مرسى علم 19 12

الفيوم 17 06

بنى سويف 17 06

المنيا 17 06

أسيوط 17 06

سوهاج 17 07

قنا 18 07

الأقصر 19 08

أسوان 19 09

ادفو 18 10

أبوسمبل 18 11

الوادى الجديد 18 10

شلاتين 20 15

ابو رماد 22 15

حلايب 20 16