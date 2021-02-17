رفع درجة الاستعداد والطوارئ لمواجهة الظروف الجوية بشمال سيناء

قرر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء بجميع أجهزة ومرافق المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية ، وذلك بعد استمرار الظروف الجوية المتقلبة وإعلان هيئة الأرصاد الجوية باستمرارها.

وأكد المحافظ، استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية، موجها باستعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، خاصة المياه والصرف الصحى والكهرباء والتموين والصحة والتضامن الاجتماعى غيرها من الجهات المعنية ، واستمرار متابعة الموقف لحظة بلحظة بالتواصل مع الأرصاد الجوية والرى والموارد المائية وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والمافق.

وشدد المحافظ على تفعيل غرف العمليات الفرعية فى كافة المديريات والجهات المعنية ومجالس المدن ، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة، مطالبًا المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة فى الشوارع والميادين خلال فترات سقوط الأمطار، وذلك حرصا على سلامتهم وحفاظا عليهم.

كما شدد على ضرورة توفير كافة احتياجات المواطنين من سلع ومواد غذائية ، واستمرار عمل المرافق الخدمية لمتابعة توفيرها للمواطنين وحل أية شكوى فى الحال.





واطمأن المحافظ على الاستعدادات والإجراءات الخاصة بمواجهة الظروف الجوية، خاصة التى تم اتخاذها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من الجهات المعنية، مشيرا الى التأكد من جاهزية بالوعات تصريف مياه الأمطار فى مختلف الشوارع والميادين إلى جانب توزيع سيارات شفط المياه بالقرب من المحاور الرئيسية ومخارج الكبارى والمناطق المنخفضة ، والتى تم تحديدها سابقا .

من جانبه، أعلن أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة عن مواصلة تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية، مشيرا الى أن الغرفة تضم مندوبين عن مديريات : الأمن والصحة والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعى والمياه الجوفية وإدارتى المرور والحماية المدنية ومرفق الإسعاف وقطاعى الكهرباء والمياه والصرف الصحى.

من جهة أخرى، أعلن علاء الدين سمرى مدير عام التموين عن استمرار عمل المخابز وتوفير كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية بما يكفى استهلاك المواطنين خلال الفترة الحالية والقادمة .. مع تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لمتابعة توفير احتياجات المواطنين ومنع استغلال الظروف فى احتكار السلع أو رفع الأسعار .





وأعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة عن رفع حالة الطوارىء واستعداد المستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة كافة حالات الطوارئ من توفير الدوية والمستلزمات الطبية وتوافر الأطقم الطبية .. الى جانب الاستفادة من بروتوكول الجامعات وتواجد الأطباء فى مختلف التخصصات .