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محافظات

محافظ أسيوط يطالب بتنسيق الجهود لبدء تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:17 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر فبراير والتي شدد خلالها على تقديم كافة اوجه الدعم للاسراع فى تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية والحكومة بالبدء فى تنفيذ مبادرة تطوير الريف المصرى فى مرحلته الاولى التى تستهدف 7 مراكز بالمحافظة كما شدد على استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمتابعة المستمرة للقطاع الصحي والمستشفيات ومخازن الأدوية بالمحافظة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالاضافة الى الاستمرار فى متابعة موجة الطقس السيئة التى تتعرض لها المحافظة وتشكيل غرف عمليات لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة بالتنسيق مع غرفة ادارة الازمات والكوارث بالمحافظة .

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جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة المساعد والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والعميد محمد اسماعيل المستشار العسكري للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق .

بدأت جلسة المجلس التنفيذى بالسلام الوطني ثم كلمة الوزير المحافظ التي اشاد خلالها بالمبادرات الرئاسية وخاصة مبادرة رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصرى والذي يأتي في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة والتى تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية و894 تابع الحالي لاحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر وتشارك كل أجهزة الدولة في تخطيط وتنفيذ المرحلة الأولى منه تنفيذًا لبرنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة معلنًا تقديم كافة الدعم والتنسيق مع كافة الجهات وتذليل العقبات للاسراع فى تنفيذ تلك المشروعات لافتا الى جولاته الميدانية بالقرى والمراكز لدراسة اوجه التطوير للخدمات والمرافق بها .

كما شدد محافظ أسيوط على الإسراع في منظومة التقنين لأراضي أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بجميع القرى والمراكز بالتنسيق مع الأجهزة الامنية ومديريات الخدمات فضلًا عن تفعيل منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء طبقًا للقانون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تصالح أو تقنين.

وأضاف المحافظ إنه تم خلال الاجتماع استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.
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