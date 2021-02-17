ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد المملكة.. المركز السعودي للأعمال الاقتصادية داعم أساسي للقطاع الخاص

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:32 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الاقتصاد
يساهم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية فى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال بجميع مراحلها، من خلال تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المستثمر أو رائد الأعمال لإنجاز أعماله في مكان واحد، بالترابط والتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك من خلال مراكز الخدمة الشاملة المتوفرة حاليًا في ثلاث مدن هي: الرياض والدمام وجدة، أو عن طريق الخدمات الإلكترونية.

وأُطلِق المركز ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني في منظومة التجارة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك سعيًا للإسهام في تمكين القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال.

وتم إطلاق خدمات المركز بشكلها الحالي في شهر مارس من عام 2020، وتم تقديم أكثر من 80 ألف خدمة من خلال قنوات المراكز المختلفة في تلك المدة، وتبلغ عدد الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المركز أكثر من 200 خدمة، كما يتوفر في المركز أكثر من 45 ضابط اتصال لجهات حكومية للإجابة عن أي استفسارات لدى المستفيدين، ومن أبرز تلك الجهات: مجلس الغرف السعودية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ومن أبرز مهام المركز وصلاحياته إعداد قائمة بالتراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وإنشاء وإدارة منصات إلكترونية موحدة وشاملة لتقديم خدمات الأعمال، وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالسجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة، وتسجيل من يزاول الأعمال الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة (قاعدة بيانات شاملة)، وإصدار فاتورة موحدة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها بحيث تضم جميع المتطلبات المالية ذات الصلة، والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأثمرت جهود المركز بتقليص مدة بدء العمل التجاري من 15 يومًا إلى 30 دقيقة فقط وبخطوة إلكترونية واحدة، كما مكّن المركز رواد الأعمال من استخراج السجل التجاري خلال 180 ثانية فقط، مما أسهم في تقدُّم المملكة 103 مراتب في مؤشر "بدء النشاط التجاري" في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث كانت المملكة في المرتبة 104 في عام 2018م وتقدمت إلى المرتبة 38 من بين 180 دولة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصاد السعودية.. مركز "التحكيم العقاري" يصدر أول أحكامه النهائية

تماشيا مع رؤية المملكة 2030.. كيف تصدرت السعودية قائمة الموانيء العالمية؟

رئيس الوزراء: تكليف رئاسي بالشراء المركزي لمهمات ومعدات مشروع تطوير القرى من الإنتاج المحلى

رئيس الوزراء: وزارة الإسكان والهيئة الهندسية يتوليان تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير القرى المصرية.. وحصر قائمة بشركات المقاولات المحلية في كل محافظة للاستفادة بها في المشروع

بدء 42 خدمة إلكترونية بـ 5 أحياء بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية بالإسكندرية

تضامن الإسكندرية تنفي شائعات نقص الغذاء في إحدى دور المسنين

ترشيحاتنا

موعد انكسار موجة الصقيع.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والعظمى 12

صحيفة بريطانية تشيد بالقطار الكهربائي السريع.. الأول من نوعه

ثلاث كلمات تمحو ذنب السرحان وعدم الخشوع في الصلاة .. أمين الفتوى يكشف عنها

إدريس يحصل على موافقة الاتحاد الدولي للسباحة بأن تكون بطولة الجمهورية بالقاهرة مؤهلة للأولمبياد

الظهور الأول لزوجة زعيم كوريا الشمالية وتكهنات حول حملها.. شاهد

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج ناعم.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها من داخل السيارة.. شاهد

بإطلالة عصرية.. مايا دياب بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

يقي من السرطان وأمراض القلب.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل المشوي