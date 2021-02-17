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رياضة

أحمد مرعي يعلن قائمة منتخب مصر لكرة السلة للمشاركة في تصفيات إفريقيا 2021

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:01 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلن الجهاز الفني لمنتخب المصري لكرة السلة عن القائمة النهائية للفراعنة المقرر لها خوض مواجهات المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 والتي تضم أيضًا منتخبات أوغندا وكاب فيردي والمغرب ويتصدر ترتيبها الفراعنة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباريات الذهاب في التصفيات التي أقيمت في القاهرة نوفمبر الماضي.

وقرر أحمد مرعي المدير الفني للمنتخب المصري الاستقرار على تواجد كلًا من هيثم كمال - علي محمد - محمد طه ميدو -  احمد ابو العلا بيبو -  يوسف شوشة "الاتحاد السكندري"، إيهاب أمين وحاتم البحيري "الأهلي"، أنس أسامة ومصطفى كيجو "الزمالك"– يوسف شحاتة "سبورتنج" – وليد عبد الجواد "الجزيرة" –عمر عزب "سموحة".

ومن المقرر ان تنطلق مواجهات المنتخب المصري غدًا الخميس الموافق 18 فبراير بملاقاة منتخب أوغندا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيكون اللقاء الثاني لمنتخب مصر أمام نظيره كاب فيردي يوم 20 فبراير الموافق السبت القادم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

أما اللقاء الثالث والأخير للفراعنة سيكون أمام نظيره المغربي يوم الأحد الموافق 21 فبراير من الشهر الجاري في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وتضم بعثة المنتخب كلًا من: أحمد مرعي مدير فني – وسام جابر مدرب – محمد سليم مساعد مدرب – معاذ زيدان مدرب مرافق - وائل لطفي مدير منتخبات – أحمد يحيي طبيب الفريق – ماجد عباس تحليل واحصاء.
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