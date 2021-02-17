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برلمان

النائبة أميرة أبو شقة تشارك في بطولة العالم للرماية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:02 م
النائبة أميرة أبو
النائبة أميرة أبو شقة
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فريدة محمد
تشارك النائبة أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب في بطولة العالم للرماية، والتي ستنطلق بمصر خلال الفترة من ٢٢ فبراير الجاري حتى ٥ مارس المقبل، وبمشاركة أكثر من ٤٠٠ رام ورامية يمثلون ٣٥ دولة، وذلك باعتبارها من أبطال الرماية المصريين وحصدت العديد من الميداليات والمراكز في عدد من البطولات المحلية والإقليمية والدولية.  
 
وأعربت النائبة ابوشقة عن سعادتها بتمثيل بلادها في بطولة العالم للرماية مع كوكبة من أبطال الرماة المصريين في كافة الألعاب ومختلف المستويات مشيرة باعتزازها بكونها نائبه برلمانية داخل أعرق البرلمانات في العالم مجلس النواب المصري وبطلة مصر وأفريقيا، للتأكيد على أن عضوات البرلمان يمثلون ويشرفون مصر نيابيا ورياضيا وفي كافة المحافل الدولية ليرفعوا اسم وطنهم الغالي في كافة الميادين.  

وقدمت ابوشقة الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة والمهندس أشرف صبحي على المجهود الجبار في الاستعدادات التي تجري حاليا لانطلاق البطولة مؤكدة بان البطولة ستقام في وفقًا لإجراءات احترازية طبية مشددة من خلال الفقاعة الطبية، حفاظًا على سلامة المنتخبات والوفود المرافقة لها من فيروس كورونا. 

يذكر أن النائبة أميرة أبو شقة بطلة مصر وأفريقيا حصدت العديد من الألقاب والجوائز ومثلت مصر في عدد من البطولات العالمية، وحصلت ابوشقة على بطولة الجمهورية للرماية، وحصلت فيها على المركز الأول في لعبة رماية السكيت 2018. 

واستطاعت كذلك الرامية المصرية أميرة أبو شقة، الحصول على فضية البطولة الإفريقية للرماية على الأطباق «الأسكيت» بالمغرب. 
 
يشار إلى أن بطولة كأس العالم للرماية، تعتبر أحد البطولات الهامة التي تنظمها مصر خلال عام 2021، بعدما أصبحت مصر واحدة من أفضل دول العالم جذبًا للأحداث والفعاليات الرياضية العالمية، وأن نجاح تنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد أصبح له صدى عالمي، يومٔكد قدرة مصر التنظيمية لكبرى الأحداث الرياضية، في ظل ظروفإستينائبه بسبب جائصحة كورونا.
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