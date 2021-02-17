ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد حسن: "اللوكاندة" تجربة جديدة تعتمد علي الإبهار

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:09 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
أعرب الفنان محمد حسن رمضان عن سعادته بعرض مسرحية "اللوكاندة"  يوم الجمعة المقبل علي قناة DMC  في الثامنة مساء، كأول سيت كوم مسرحي يعرض أسبوعيًا كل جمعة.

وأوضح حسن أن مسرحية اللوكاندة تجربة جديدة تماما ومختلفة تعتمد علي الإبهار ويشارك فيها مجموعة مميزة من النجوم تحت إشراف الفنان أشرف عبد الباقى.
 
"اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقى، حمدى المرغنى، ويزو، دياب، محمد حسن، إبرام سمير، أحمد الطماني، وطعلى حمدي، وائل العوني، مريم البحراوى، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد بطاوي ، أحمد فرج ، نورهان منصور،  ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد ، مصطفى حمزة ، محمد عصام، شريف حسنى.

"اللوكاندة" من تأليف كريم سامى، وأحمد عبد الوهاب، ديكور دكتور محمود سامى، إضاءة مصطفى عز الدين، وأغاني العرض من كلمات أيمن بهجت قمر، موسيقى أحمد الموجى، ملابس هالة زهوى ، مخرجين منفذين سامح عبدالسلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدى سلامة، فكرة وإخراج أشرف عبد الباقى، وإنتاج شركتي وورك شوب وسينرجي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد بطاوي يحتفل بزفافه في حضور أشرف عبدالباقي وأشرف زكي ونجوم اللوكاندة

حمدي الميرغني يستعرض مواهبه في الغناء برفقة دياب.. فيديو

أشرف عبد الباقي ينشر كواليس كوميدية من إعلان اللوكاندة.. فيديو

بالعزف على البيانو.. شاهد ويزو في أحدث ظهور عبر إنستجرام

أشرف عبد الباقي يبدأ عرض "اللوكاندة" الجمعة المقبلة

تلاقيها بتعرفك على خطيبها.. تعليق ساخر من أشرف عبد الباقى بمناسبة عيد الحب.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد اختفائها عاما.. حقيقة إعدام زوجة زعيم كوريا الشمالية

تلقى دعوة لزيارتها.. السيسي: مصر ترحب بتطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات مع باكستان

إصابة الإعلامية دعاء صلاح بفيروس كورونا

مسحة طبية للاعبي النادي الأهلي قبل السفر لتنزانيا

MBC تكشف تفاصيل حادث عمرو أديب وحالته الصحية

دراسة.. يؤثر استهلاك الكافيين المنتظم على بنية الدماغ

Advertisements

اصطحبها في نزهة والتقط سيلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

إلغاء صحة التوقيع.. تعرف على طريقة تسجيل شقتك فى الشهر العقارى بالنظام الجديد

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

بعد حادث عمرو أديب وتهشم سيارته.. لميس الحديدي تنشر آية قرآنية

ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

القصة الكاملة حول المؤهل الدراسي لمحمد الشرنوبي

200 جنيه حد أدنى لإيجار الشقق و300 جنيه للوحدات الإدارية|تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

بدون تفاصيل .. خالد الغندور: بيان قوي من نادي الزمالك بعد قليل

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت.. ريهام أيمن في إطلالة عفوية مع ابنها.. شاهد

بـ الكاجوال.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام

علاج للرشح والزكام في يوم واحد بالأعشاب