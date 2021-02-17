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اقتصاد

شاهد .. آخر أسعار الفضة في الأسواق

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:11 م
صدى البلد
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احمد قطب - صلاح مهدى

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، هبوطا بشكل ملحوظ لليوم الثاني على التوالي في مستهل تعاملات اليوم بسوق الصاغة.

 

وتراجع سعر الذهب في مصر بنحو جنيهان ، حيث سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا نحو 788 جنيها، مقارنه بأسعار امس 790 جنيها خلال تعاملات امس.

 

وقال أحمد طاهر، احد أصحاب الذهب انخفضت أسعار الذهب فى السوق المصري اليوم بنحو جنيهان مقارنة بأسعار أمس حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21  هو 788 جنيها وسعر جرام الذهب عيار 18 هو 679 جنيها ، مشيرا إلى أن حركة البيع والشراء ضعيفة.

 

وأضاف شريف أشرف صاحب احد محلات الفضة لعدسة صدى البلد الفضة هي ثاني معدن عليه إقبال بعد الذهب لأنه تم تشكيله بنفس أشكال الذهب وارتفع أسعار الفضة في الفترة الحالية بعد أن دخلت الفضة في بعض الصناعات مثل تصنيع البطاريات الشمسية.

 

وأشار إلى أن سعر جرام الفضة الخام يتراوح بين 13 جنيها إلى 15 جنيها للجرام وعيار 925 المصري بسعر 20 جنيها للجرام وعيار 925 الإيطالي الرجالي ب 25 جنيها للجرام وعيار 925 الإيطالي الحريمي بسعر 35جنيها للجرام موضحا أن حركة البيع والشراء ضعيفة الفترة الحالية ولكن زاد الإقبال على الفضة يوم عيد الحب.

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