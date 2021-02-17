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محافظات

نائب محافظ مطروح ووفد برنامج الغذاء العالمى في زيارة لمركز التوحد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:28 م
صدى البلد
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ايمن محمود
تفقدت الدكتورة  دينا عثمان نائب محافظ مطروح يرافقها وفد من برنامج الغذاء العالمى  مركز الرعاية النهارية لأطفال التوحد.


واكدت نائب محافظ  مطروح، خلال الزيارة أنه يتم العمل على  إيجاد طرق ووسائل وأساليب عملية لعلاج وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتناسب ونوع الإعاقة،  وكذلك بحث  جدوى إدماجهم في المجتمع مع نظرائهم من الأسوياء.

واضافت نائب محافظ مطروح أن الطفل التوحدي يحتاج لرعاية خاصة من ذويه، السوى لذلك تم إنشاء مركز التوحد بتكليف من  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لخدمة أبناء المحافظة.

وأشاد وفد برنامج الغذاء العالمي بجودة الخدمة المقدمة ومدى الاهتمام الذي يلقاه الاطفال بالمركز .
 
واضافوا ان برنامج عمل  الغذاء العالمي  يعمل على الدعم المؤسسي في مجالات الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والتغذية، الابتكار في التنمية،  وبناء قدرة المجتمعات  على الصمود على المدى الطويل في مواجهة التغيرات ،  ونقل المعرفة والتكنولوجيا للتعاون فيما بين البلدان.
نائب محافظ مطروح ووفد برنامج الغذاء العالمى في زيارة لمركز التوحد
نائب محافظ مطروح ووفد برنامج الغذاء العالمى في زيارة لمركز التوحد
نائب محافظ مطروح ووفد برنامج الغذاء العالمى في زيارة لمركز التوحد
نائب محافظ مطروح ووفد برنامج الغذاء العالمى في زيارة لمركز التوحد
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