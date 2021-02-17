10 سنوات على الربيع العربي.. أكاديمي ألماني: إرهاب الإخوان مستمر بدعم من قطر وتركيا.. لا سلام في المنطقة بوجود الجماعة وفكرها المتطرف.. ومحور الشر الثلاثي تلقى ضربة قاصمة في مصر

الباحث الألماني ألكسندر جويرلاخ:

جماعة الإخوان لم تتورع عن تبني العنف والإرهاب لفرض نسختها من الإسلام على الدولة والمجتمع

دول الرباعي العربي بادرت بمد يد الصلح لقطر رغم عدم استجابتها الكاملة لقائمة المطالب المشروعة

المصالحة العربية تشكل تهديدًا جسيمًا لأجندة تركيا وتحرمها من الغطاء القطري للتدخل في دول المنطقة

مطامع الحلف الإخواني القطري التركي تتخطى حدود العالم العربي إلى أوروبا





نشر الأكاديمي الألماني ألكسندر جويرلاخ، أستاذ اللغويات وزميل مجلس كارنيجي للأخلاقيات في الشؤون الدولي وزميل معهد الدين والدراسات الدولية بجامعة كامبريدج، مقالًا في موقع إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، سرد فيه انطباعاته عن مصر في ذكرى مرور 10 سنوات على ثورة 25 يناير.





ولا يُعد اهتمام جويرلاخ بمصر مدفوعًا بالتخصص الأكاديمي وحده، فهو على حد قوله، يرتبط بعلاقة خاصة بمصر، التي قضى فيها فصلًا دراسيًا عام 2003 أثناء إعداده رسالة دكتوراة في مجال التكنولوجيا بجامعة الأزهر.





وقال جويرلاخ أن الشرارة الأولى لموجة ثورات الربيع العربي اندلعت في تونس، لكن سرعان ما تحولت الأنظار إلى مصر، الدولة الأهم في المنطقة بثقلها السياسي والاقتصادي والسكاني وعلاقاتها الدولية، مع وصول موجة الاحتجاجات إلى شوارعها في 25 يناير 2011.





وأضاف جويرلاخ أن مصر هي منشأ جماعة الإخوان التي تأسست عام 1928 وظلت لعشرات السنين تحاول فرض رؤيتها للإسلام على الدولة والمجتمع في مصر، ولم تتورع في سبيل ذلك عن تبني العنف والإرهاب.





وأوضح جويرلاخ أن جماعة الإخوان استفادت من قرار رفع الحظر عن نشاطها بعد ثورة 25 يناير، واستطاعت السيطرة على الأغلبية البرلمانية وتشكيل الحكومة ثم رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2013.





وتابع جويرلاخ أنه بالرغم من أن مصر كانت تمر بأزمة اقتصادية خانقة ومعقدة في تلك الفترة، انصب تركيز جماعة الإخوان وحكومتها على أمور ثانوية تكشف أولويات الجماعة، مثل تقنين ختان الإناث.





وقال جويرلاخ إن الشعب المصري سرعان ما فقد وسحب ثقته من جماعة الإخوان خلال العام الذي سيطرت فيه على مقاليد السلطة، إلى أن عزلت ثورة 30 يونيو حكم الجماعة وحكومتها، وإن استمرت تتلقى الدعم والتمويل والإسناد من أطراف خارجية، في مقدمتها قطر وتركيا.





وأوضح جويرلاخ أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح الحامي الأكبر لجماعة الإخوان، فيما صارت الدوحة ممولها الأول، وسخرت إمكانياتها المادية والإعلامية والدبلوماسية في خدمة أهداف الجماعة، ليس في مصر وحدها وإنما في أرجاء العالم العربي من المحيط إلى الخليج.





وإثر ذلك، قطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو 2017، وأغلقت حدودها مع الأخيرة، وفرضت عليها إجراءات عقابية صارمة، فما كان من تركيا إلا أن استغلت الموقف، وتقدمت لكسر طوق العزلة عن قطر، وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت الدوحة تابع ذليل لأنقرة، مع استضافة الأراضي القطرية لقاعدة عسكرية تركية، وامتلاء أرفف المتاجر القطرية ببضائع تركية، أما جماعة الإخوان فلعبت دور حلقة الوصل الأقوى بين الدولتين.





وتابع جويرلاخ أن دول الرباعي العربي بادرت برفع الإجراءات العقابية الصارمة التي فرضتها على قطر، بالرغم من تقاعس الأخيرة عن الاستجابة الكاملة لقائمة المطالب العربية المشروعة المتعلقة بوقف دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها جماعة الإخوان، والتوقف عن دعم أجندة إيران التخريبية وتدخلها في شئون دول المنطقة.





وأكد جويرلاخ أن خطوة رفع العقوبات العربية عن قطر كانت ضربة قاسية لتركيا وحساباتها وسياستها الخارجية، لأنها هددت بخسارتها الغطاء القطري للتدخل في العالم العربي تحت عنوان إحياء الخلافة العثمانية، المشروع الذي لا يعدو في جوهره إعادة إنتاج السيطرة الإخوانية على دول المنطقة بعد انحسارها نتيجة تلقي الجماعة ضربة قاصمة في مصر.





وأضاف جويرلاخ أن مطامع وأنشطة الحلف الثلاثي التركي القطري الإخواني لا تتوقف عند حدود العالم العربي والإسلامي، وإنما تمتد إلى التأثير في المجتمعات الغربية، وبالتحديد الأوروبية، من خلال تأسيس الجمعيات متعددة الأوجه والأنشطة للتغلغل في أوساط الجاليات المسلمة بالدول الأوروبية وتوجيهها، وقد خلص تقرير لمكتب حماية الدستور في ألمانيا (جهاز المخابرات) أن أهداف جماعة الإخوان لا تتفق مع القيم والنظام الاجتماعي لدولة حرة مثل ألمانيا.





وختم جويرلاخ بالقول إنه طالما ظلت جماعات على شاكلة الإخوان موجودة ونشطة، فسيستحيل على الشعوب تجاوز اختلافاتها الدينية والعيش متجاورين في سلام، وبالنسبة للشرق الأوسط يمكن القول بعد 10 سنوات على الربيع العربي إنه لا يوجد أي احتمال لسلام دائم ومستدام في المنطقة طالما أن جماعات مثل جماعة الإخوان تدق إسفينًا في المجتمع.