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فن

محمود الشرقاوي ينضم إلى "بنت السلطان" مع روچينا وباسم سمرة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:14 م
صدى البلد
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محمد نحلة
انضم الفنان الشاب محمود الشرقاوى الي أسرة مسلسل  "بنت السلطان"  بطولته الفنانة روجينا وباسم سمرة ومن المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وأكد محمود الشرقاوي أنه يجسد دور ضابط شرطة برتبة رائد ويحدث له عدة مفارقات ومشاكل يحاول التغلب عليها حيث إنه يبدأ تصوير مشاهده قريبا بمنطقة الهرم والإسكندرية.

ويشارك في  مسلسل" بنت السلطان " نخبة من النجوم منهم أحمد مجدى، ندى موسى، محمود حافظ، محمد مهران، بيومى فؤاد، سوسن بدر ، احمد بدير ، جميل برسوم وآخرين وهو من سيناريو وحوار أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

يذكر أن الفنان محمود الشرقاوي يعرض له مسلسل " اللعبة" مع الفنان شيكو كما  شارك في بعض الأعمال الناجحة منها مسلسل خيانة عهد مع يسرا و مسلسل سلطانة المعز مع غادة عبد الرازق و مسلسل قوت القلوب مع ماجدة زكى.
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