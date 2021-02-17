أهم الأخبار.. السيسي يتلقى دعوة لزيارة باكستان.. أزمة على السوشيال بسبب إعدادية الشرنوبي.. والأرصاد تحذر من الطقس

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددًا من الموضوعات الهامة نستعرضها كالتالي:













استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مخدوم شاه محمود قريشي، وزير خارجية باكستان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية".









تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية ، تسريب شهادة دراسية للفنان محمد الشرنوبى ، تشير إلى أنه لم يستكمل مسيرته الدراسية، واكتفى بالشهادة الإعدادية.









تواصل موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تشهدها البلاد، استمرارها غدًا الخميس على كافة المحافظات، حيث يستمر سقوط الأمطار الغزيرة على عدة مناطق بالجمهورية، إلا أنه يصاحب ذلك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة عن معدلات أمس الثلاثاء، واليوم الأربعاء، إلا أنه يظل الطقس شديد البرودة.









يعتبر قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التى من المنتظر خروجها إلى النور خلال الفترة القادمة ، خاصه فى ظل اهتمام عدد كبير من نواب البرلمان الحالى بتقديم أكثر من مشروع قانون للإيجار القديم بهدف إزالة الإحتقان بين المالك و المستأجر والتوصل إلى حل عادل يرضى الطرفين.









تعرض 7 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة تعرضهم لحادث تصادم على الطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة اليوم الأربعاء وذلك بين سيارة ملاكى وأخرى أجرة.









كشفت مصادر أمنية انتهاء التحقيقات في حادث الإعلامي عمرو أديب بالتصالح بينه وبين سائق السيارة الأخرى.









تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الاول للصفين الاول والثاني الثانوي اعتبارا من السبت 27 فبراير 2021 .



