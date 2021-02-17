ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم الأخبار.. السيسي يتلقى دعوة لزيارة باكستان.. أزمة على السوشيال بسبب إعدادية الشرنوبي.. والأرصاد تحذر من الطقس

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:11 م
صدى البلد
Advertisements
محمد زهير
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددًا من الموضوعات الهامة نستعرضها كالتالي:



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مخدوم شاه محمود قريشي، وزير خارجية باكستان، وذلك بحضور  سامح شكري وزير الخارجية".


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية ،  تسريب شهادة دراسية للفنان محمد الشرنوبى ، تشير إلى أنه لم يستكمل مسيرته الدراسية، واكتفى بالشهادة الإعدادية.


تواصل موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تشهدها البلاد، استمرارها غدًا الخميس على كافة المحافظات، حيث يستمر سقوط الأمطار الغزيرة على عدة مناطق بالجمهورية، إلا أنه يصاحب ذلك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة عن معدلات أمس الثلاثاء، واليوم الأربعاء، إلا أنه يظل الطقس شديد البرودة.


يعتبر قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التى من المنتظر خروجها إلى النور خلال الفترة القادمة ، خاصه فى ظل اهتمام عدد كبير من نواب البرلمان الحالى بتقديم أكثر من مشروع قانون للإيجار القديم بهدف إزالة الإحتقان بين المالك و المستأجر والتوصل إلى حل عادل يرضى الطرفين.


تعرض 7 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة تعرضهم لحادث تصادم على الطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة اليوم الأربعاء وذلك بين سيارة ملاكى وأخرى أجرة.


كشفت مصادر أمنية انتهاء التحقيقات في حادث الإعلامي عمرو أديب بالتصالح بينه وبين سائق السيارة الأخرى.


تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الاول للصفين الاول والثاني الثانوي اعتبارا من السبت 27 فبراير 2021 .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السيسى: امتحانات المراحل التعليمية عقب إجازة منتصف العام فى حالة استقرار إصابات كورونا

السيسي: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالمنزل عن طريق التابلت

السيسي: امتحانات نصف العام بعد الإجازة الممتدة من 16 يناير لـ 20 فبراير

السيسى: إجراء الامتحانات عقب إجازة منتصف العام أو تأجيلها للعام الدراسى الثانى

200 جنيه حد أدنى لإيجار الشقق و300 جنيه للوحدات الإدارية|تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

زيادة إيجار الشقة 10% سنويا.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

إسكان البرلمان توجه رسالة طمأنة للمالك والمستأجر بشأن قانون الإيجار القديم

شاهد.. سقوط شجرة كبيرة بسبب شدة الرياح على كورنيش بنها

بعد تغيير موعد المباراة.. اتحاد الكرة يعتذر عن عدم استضافة الوداد وكايزرتشيفز

أخبار التوك شو: نصيحة الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم وغد.. استشارى تغذية يحذر من تناول الشاي باللبن والبسكويت فى الإفطار

القاهرة دوما هى الحل .. مصر تتحدي كورونا وتنقذ أندية شمال إفريقيا من عقوبات الكاف

ديانج يدعم بواليا بعد أول أهدافه مع الأهلي في مرمى المريخ السوداني

Advertisements

اصطحبها في نزهة والتقط سيلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

إلغاء صحة التوقيع.. تعرف على طريقة تسجيل شقتك فى الشهر العقارى بالنظام الجديد

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

بعد حادث عمرو أديب وتهشم سيارته.. لميس الحديدي تنشر آية قرآنية

ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

بدون تفاصيل .. خالد الغندور: بيان قوي من نادي الزمالك بعد قليل

القصة الكاملة حول المؤهل الدراسي لمحمد الشرنوبي

200 جنيه حد أدنى لإيجار الشقق و300 جنيه للوحدات الإدارية|تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت.. ريهام أيمن في إطلالة عفوية مع ابنها.. شاهد

بـ الكاجوال.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام

علاج للرشح والزكام في يوم واحد بالأعشاب