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تعليم

ماجد نجم : طلاب جامعة حلوان يملكون الكثير من المواهب والحس الإبداعى

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:31 م
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
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كريم ناصر
يشارك طلاب جامعة حلوان، فى العديد من المسابقات العلمية و الثقافية و الفنية على المستوى المحلى و العالمية ، رغبة منهم فى ابراز مواهبهم و النهوض بمستوى الجامعة . 

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وصرح  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن طلاب الجامعة يملكون الكثير من المواهب والطموحات والحس الإبداعي، لذا يسعون للمشاركة في المسابقات المحلية والعربية والعالمية، رغبة منهم في عرض إبداعاتهم وأفكارهم وهو ما تعمل الجامعة على تحقيقه من خلال دعمهم وتشجيعهم باستمرار ليكونوا سفراء جامعة حلوان فى كافة المسابقات العالمية و المحلية . 

جدير بالذكر انه قد كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن الموعد الجديد لامتحانات منتصف العام الدراسي الأول 2020/2021، وقال، إن الجامعة سوف تبدأ الامتحانات يوم السبت 27 فبراير، والقرارات التي أصدرتها الحكومة تعنى مد الإجازة لمدة أسبوع واحد فقط وترحيل جميع أيام الامتحانات، ولا تعني تأجيل أو إلغاء الامتحانات . 

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وأضاف نجم لصدى البلد ، انه لن يتم تعديل ترتيب المواد فى جداول الطلاب بل سيتم تعديل الايام فقط فالامتحان المقرر عقده ٢٠ فبراير سيتم عقدة يوم ٢٧ و الامتحان المقرر عقده وفقا للجداول يوم ٢٢ فبراير يعقد ٢٩ فبراير  دون التدخل بترتيب المواد بجداول الطلاب .
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