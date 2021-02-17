ماجد نجم : طلاب جامعة حلوان يملكون الكثير من المواهب والحس الإبداعى

يشارك طلا ب جامعة حلوان ، فى العديد من المسابقات العلمية و الثقافية و الفنية على المستوى المحلى و العالمية ، رغبة منهم فى ابراز مواهبهم و النهوض بمستوى الجامعة .





اقرأ أيضا :





وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن طلاب الجامعة يملكون الكثير من المواهب والطموحات والحس الإبداعي، لذا يسعون للمشاركة في المسابقات المحلية والعربية والعالمية، رغبة منهم في عرض إبداعاتهم وأفكارهم وهو ما تعمل الجامعة على تحقيقه من خلال دعمهم وتشجيعهم باستمرار ليكونوا سفراء جامعة حلوان فى كافة المسابقات العالمية و المحلية .





جدير بالذكر انه قد كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن الموعد الجديد لامتحانات منتصف العام الدراسي الأول 2020/2021، وقال، إن الجامعة سوف تبدأ الامتحانات يوم السبت 27 فبراير، والقرارات التي أصدرتها الحكومة تعنى مد الإجازة لمدة أسبوع واحد فقط وترحيل جميع أيام الامتحانات، ولا تعني تأجيل أو إلغاء الامتحانات .





اقرأ أيضا :



