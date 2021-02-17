شكرا جيش مصر الأبيض.. أفعال لا أقوال .. معامل المختبر وبالتعاون مع اتحاد نقابات المهن الطبية تدعم الطواقم الطبية وأسرهم فى خدمات التحاليل

تقديرا وعرفانا من كل الذين يتعرضون فيها لمخاطر العدوى وهذه الاتفاقية يحصل بموجبها كل المشتركين على خدمة مميزة على التحاليل الخاصة بكوفيد 19 في معامل المختبر وبدعم من اتحاد نقابات المهن الطبية والذي سيستفيد منه جميع المشتركين في النقابات الطبية مما يمنح الكوادر الطبية وأسرهم ميزة الاستفادة من التغطيه الواسعة لمعامل المختبر في كافة أنحاء الجمهورية بأعلى معايير الجودة وأدق النتائج.





وفى لقاء مع الدكتورة هند الشربيني الرئيس التنفيذي لمعامل المختبر والمتحدث الرسمي بأن هذه الشراكة تأتي في إطار إبراز دور المعامل فى دعم الرعاية الطبية والمسئولية المجتمعية تجاه الدولة وجيشها الأبيض، معربة عن سعادتها بهذه الشراكة ودعم معامل المختبر لجيش مصر الأبيض.





وأضافت بأن معامل المختبر قد حصلت منذ أعوام على شهادة الاعتماد الدولية CAP من الجمعية الأمريكية الباثولوجية لمعملها المركزى كشهادة دورية بعد فحص المعامل والتأكد من تطبيقها لأعلى المعايير المختبرية والتي تمثل علامة فارقة فى تاريخ المعامل المصرية منذ عام 2010 والتى تضع المختبر على خريطة المعامل المعتمدة دوليا و نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.





وتضيف الدكتورة هند الشربينى بأن هذه الشهادة جاءت لتؤكد المكانة الرائدة لمعامل المختبر فى مصر والمنطقة العربية والوحيدة التي حصلت على هذه الشهادة من أكبر هيئة دوائية لتضمن أدق وأجود النتائج ومطابقتها لجميع المعايير العلمية مع كبرى المعامل فى العالم وتقوم معامل المختبر باعمال تحاليل كوفيد 19 و تعد واحدة من كبرى شركات الاختبارات المعملية الطبية الخاصة فى الشرق الأوسط.





من جهته، عبر الدكتور حسين عبد الهادى حسين - أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية بأن الاتحاد يثق بقدرات معامل المختبر الكبيرة كشريك استراتيجى موثوق به وذي مصداقية علي المستوى الفنى والطبى المتميز وقد تم تسجيل الطواقم الطبية وأسرهم فى مشروع علاج أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية والذى شمل أيضا الأطباء البشريين واطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين و بما لا يقل عن نصف مليون عضو على مستوى الجمهورية وأسرهم بما يظهر الرعاية الكبيرة التى توليها الشركة للمستفيدين وبما يتوافق مع أهداف الدولة المصرية.