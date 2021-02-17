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بين الناس

الأحد المقبل.. استجابة سريعة لمطلب أهالي ميت سهيل بمحافظة الشرقية بتشغيل مكتب البريد بعد تطويره

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:39 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

تابعت الهيئة القومية للبريد شكوى أهالى ميت سهيل فى الشرقية من إغلاق مكتب البريد، المنشورة اليوم ضمن خدمة بين الناس التي يقدمها موقع صدي البلد الإخباري.

وأرسلت الهيئة ردا على الشكوى جاء فيه الآتي: "نود ان نوجه عناية سيادتكم الي أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير جميع مكاتب البريد في القري والكفر والنجوع على مستوي الجمهورية، لتسهيل حصول المواطنين في تلك القري على الخدمات التي يقدمها البريد المصري".

 

وتابعت الهيئة: "نود أن نشير الي أن ما ذكر في الخبر ليس له اساس من الصحة حيث ان مكتب بريد ميت سهيل لم يتم تشغيله وغلقة مرة اخري كما ذكر".

 

وأضافت الهيئة القومية للبريد: "أن المكتب جاري الانتهاء من تطويره ومازال جاري تركيب الاثاثات وادوات التشغيل به".

 

وختمت الهيئة بياناها بالإعلان عن استجابتها لطلب الأهالي، قائلة: "نزف بشري سارة الي اهالي قرية ميت سهيل من خلال موقعكم الموقر أن تشغيل مكتب بريد ميت سهيل سيكون يوم الأحد القادم بعد الانتهاء من تركيب الاثاثات وادوات التشغيل".

 

كان العديد من الأهالي ناشدوا المسئولين بمحافظة الشرقية بسرعة التدخل لإنقاذهم من الأوضاع المأساوية التي يعانون منها نتيجة التكدس والزحام، الذى أصبح بمثابة قنبلة موقوتة بالنسبة للأهالى فى ظل جائحة كورونا، ورأفة بحال الأهالى من كبار السن و المرضى وتخفيف المعاناة عنهم.

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