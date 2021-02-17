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أخبار البلد

رغم سوء الطقس.. إقبال كثيف على معرض "ديارنا" لليوم الثالث

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:21 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم

رغم ظروف الطقس السيئ الذي تشهده عدد من محافظات الجمهورية ومن بينها القاهرة الكبرى، يشهد معرض "ديارنا للحرف اليدوية" الذي انطلق في نسخته الـ٦١ بكايرو فيستيفال سيتي مول تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، إقبالا كثيفا من الزائرين على مدار اليوم الثالث على التوالي.

وبالرغم من برودة الطقس الشديدة اليوم الا أن المعرض شهد اقبالا متزايدا من الزائرين الباحثين عن منتجات الحرف اليدوية المتنوعة التي تعكس التراث والثقافة المصرية الأصيلة، حيث يضم المعرض أكثر من ٣٠٠ عارض 80٪ منهم من النساء والمنظمات غير الحكومية والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تواجد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين كضيف شرف المعرض، وذلك تأكيدًا على دور مصر الإنساني والإقليمي الرائد في رعاية كافة المقيمين على أراضيها.

ويشهد المعرض التزاما بكافة الإجراءات الاحترازية وطبقًا لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الاحمر في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن تداعيات جائحة "كورونا" وذلك لضمان تجربة تسوق آمنة لكل من العملاء والعارضين.
رغم سوء الطقس.. إقبال كثيف على معرض "ديارنا" لليوم الثالث
رغم سوء الطقس.. إقبال كثيف على معرض "ديارنا" لليوم الثالث
رغم سوء الطقس.. إقبال كثيف على معرض "ديارنا" لليوم الثالث
رغم سوء الطقس.. إقبال كثيف على معرض "ديارنا" لليوم الثالث
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