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أخبار البلد

استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:34 م
صدى البلد
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يارا عمرو - عمرو سيد

استكملت محافظة الجيزة، أعمال إزالة العقارات المخالفة غير المتصالح بشأنها اليوم، الأربعاء، بمحيط منطقة الأهرامات، وذلك استكمالا لجهود مواجهة مخالفات البناء وإزالتها. 

 

وكان وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة استكمال إزالة العقارات التى تم نزع ملكيتها لتعارضها مع مسار محور (محمد أنور السادات) ترسا سابقا، سواء بنطاق شارع ترسا أو بمنطقة الأربعينى ليتم تنفيذ الأعمال بالتوازى والانتهاء خلال الجدول الزمنى المحدد.

 

وأكد "راشد"، أنه من خلال التنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير سوف يتم وضع تصور شامل بالتعاون مع المكاتب الاستشارية المتخصصة لإنشاء الكوبرى بالمسار الذى يحقق الغرض المرجو منه وهو تيسير حركة التنقل من وإلى الأحياء ذات الكثافات المرورية العالية بمدينة الجيزة والتى تأتى على رأسها أحياء الهرم والعمرانية والطالبية.

 

ونوه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بأنه تم استكمال إزالة عقار مخالف بشارع الأنوار بمنطقة المريوطية بحى الطالبية، إضافةً إلى أنه تم تنفيذ إزالة كلية لعقار مخالف مكون من 5 أدوار وأرضي بشارع ترعة الزمر بالمنيب بحى جنوب الجيزة .


وأشار إلى أنه تمت إزالة تعديات على مساحة 1800 م بمنطقة الشيخ عمان بمدينة الحوامدية بالإضافة إلى إزالة 5 حالات تعديات على أراضي أملاك الدولة بمنطقة غمازة الصغرى بمركز ومدينة الصف وإزالة حالتين بناء مخالف تعديات على أراضٍ زراعية بقرية وردان بمركز منشأة القناطر.


وأضاف "راشد"، أن المحافظة لن تتوانى عن حماية مواطنيها والحفاظ على سلامتهم وعدم السماح بوجود ما يهدد أمنهم.


استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
استمرار إزالة العقارات المخالفة في محيط منطقة الأهرامات بالجيزة.. فيديو وصور
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