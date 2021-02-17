موعد انكسار موجة الصقيع.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والعظمى 12

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن اليوم الأربعاء هو ثاني أيام حالات عدم الاستقرار الجوي، مشيرًا إلى أن الاحوال ستستقر تدريجيا ابتداءً من غد، منوهًا بأن الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة سيستمر على مدار اليوم.





وحذر مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية " دى ام سي"، بشدة جميع المواطنين من تخفيف الملابس وذلك لأن مازالت الأجواء متقلبة بشدة، مشيرا إلى أن هذه الأجواء تختلف تماما عن الأيام الماضية.





وأَضاف أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة تصل اليوم إلى 12 درجة، ولكنها سترتفع بشكل تدريجي اعتبارًا من الغد لتصل إلى 16 درجة، لافتا إلى أن درجة الحرارة وصلت فى وسط سيناء إلى أقل من الصفر.







وأشار إلى أن موعد انكسار موجة عدم الاستقرار والجو شديد البرودة الذي يشهده البلاد، منذ 48 ساعة ماضية، سيبدأ اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، وسيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية، يصاحبه ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وانحسار لفرص سقوط الأمطار على كافة محافظات الجمهورية مع هدوء سرعة الرياح.





وقال إنه سيكون هناك انحسار في فرص الأمطار على كافة المحافظات باستثناء، مناطق السواحل الشرقية بالبلاد ووسط سيناء، حيث يستمر سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من ( رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ).