ساعات الرعب والقلق.. التفاصيل الكاملة لـ حادث عمرو أديب وتهشم سيارته





مع انتشار صور الحادث التي كشفت عن تهشم سيارة الإعلامي عمرو أديب بالكامل، انتاب الجمهور قلق كبير حول صحة أديب الذي تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد في الحال لعمل الفحوصات الطبية اللازمة.





لحظات من القلق والتوتر صاحبت الكثيرين عقب الإعلان عن الحادث وتداول الصور، بينما صار إسم عمرو أديب الأكثر ترديدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسؤال عن تفاصيل الحادث وتطورات صحة أديب هي الشغل الشاغل لمتابعيه.





مصادر أمنية صرحت في حينها أن سيارة إسعاف توجهت على الفور إلى مكان الحادث، وأجرت الإسعافات الأولية قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.





وفي تلك الأثناء، تصدر هاشتاج #عمرو_أديب قائمة الأكثر تداولا ًعبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي تويتر.





ماذا قالت التحريات





التحريات الأولية كشفت أن الإعلامي عمرو أديب كان يقود سيارته بمفرده على طريق المحور وصلة دهشور، واصطدم بمقدمة سيارته بسيارة نقل مما تسبب في تحطم واجهة سيارته بالكامل.





تطورات صحة عمرو أديب





أكدت إدارة قناة "MBC مصر"، أن الإعلامي عمرو أديب بصحة جيدة وعاد إلى منزله بعد ساعات من الحادث وإجراء فحوصات طبية في مستشفى دار الفؤاد.





وأكدت "MBC مصر"، أن عمرو أديب في حالة صحية ومعنوية طيبة وهو يُقدر حالة الاهتمام الكبير التي واكبت هذا الحادث، ويشكر كل من اهتم وتابع وشارك وتواصل معه أو مع أسرته أو فريق العمل في القناة.





تصالح عمرو أديب مع السائق





كشفت مصادر أمنية عن انتهاء التحقيقات في حادث الإعلامي عمرو أديب بالتصالح بينه وبين سائق السيارة الأخرى.

وقالت المصادر إنه عقب خضوع الإعلامي والسائق للفحوصات والأشعة اللازمة بمستشفى دار الفؤاد قرر الطرفان التصالح وعدم اتهام أي منهما للآخر.

كان القدر رحيما بالإعلامي عمرو أديب، الذي أنقذته العناية الإلهية من حادث سير مروع مساء أمس، بالقرب من طريق المحور على وصلة دهشور - الشيخ زايد، حيث أسفر الحادث عن تهشم سيارة الإعلامي الشهير تماما.