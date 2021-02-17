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أخبار العالم

شاهد .. صناعة أكياس الموت السوداء في لبنان

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:50 م
لبنان
لبنان
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محمود نوفل
أفادت صحيفة الإمارات اليوم بأن الطلب على أكياس سوداء تُستخدم لدفن ضحايا كوفيد-19، بات هو الاساس الذي تقوم عليه  صناعة الخياطة في احد المشاغل بمدينة صيدا جنوب لبنان. 


ونقلت الصحيفة عن احدى المشرفات بمشغل "الأم" الذي يقع في مدينة صيدا الساحلية " قولها : من قبل، كنا نخيّط ثيابًا للعيد والحجاج وطلاب المدارس، كنّا نفرّح القلوب أما الآن فبتنا مضطرين للقيام بهذا العمل".


وتضيف :  في صالة المشغل الرئيسية، ينهمك معظم النساء في خياطة أكياس سوداء اللون شبيهة بتلك التي توظب فيها البزات الرسمية الجديدة أو الفساتين الأنيقة الطويلة، فيما تبدو الأقمشة والخيطان الملونة في استراحة.


وتتابع حديثها بالقول : يفرد شاب على طاولة أمامه قطعة قماش سوداء ويحدد بمسطرة صفراء وحجر أبيض القياسات قبل تفصيل الكيس، لتتولى السيدات خياطته ثم يوظب في كيس نايلون ويصبح جاهزًا.


وتلتقط  "أم عمر " خيط الحديث حيث تشرح طبيعة العمل داخل المشغل :  نقوم بهذا العمل لكننا مضطرون لذلك لتلبية حاجة السوق حاليًا، حيث أن إرتفاع أعداد الأموات أدى الى ارتفاع الطلب أكثر على الأكياس التي توضع فيها الجثث في المستشفيات تمهيدًا لنقلها ودفنها.


وتواصل حديثها : التحول في نمط عمل وإنتاج هذا المشغل، على غرار مشاغل ومعامل أخرى في أنحاء البلاد، بدأ منذ تفشي فيروس كورونا قبل عام فبدأ العديد منها خياطة الثياب الخاصة بالطواقم الطبية والصحية والمرضى وحتى الكمامات من القماش.


وتختم حديثها قائلة : "نتمنى من كل قلبنا أن يتغير الوضع ونعود الى نمط العمل الذي اعتدنا عليه سابقًا، وأن تنتهي الكورونا ويرتاح الناس وينتبهون أكثر لئلا نضطر الى هذا النوع من الخياطة".


ويشهد لبنان ارتفاعا كبيرا في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد كما دفع السلطات في البلاد الي اتخاذ إجراءات مشددة.


كما بدأ لبنان في نهاية الأسبوع الماضي حملة التلقيح مع وصول أولى الدفعات من لقاح فايزر-بايونتيك حيث يأمل المسؤولون أن يصار إلى تطعيم أكثر من نصف السكان البالغ عددهم حوالى ستة ملايين نسمة قبل نهاية العام.

شاهد .. صناعة أكياس الموت السوداء في لبنان
شاهد .. صناعة أكياس الموت السوداء في لبنان
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