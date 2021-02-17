بماكياج صاخب.. هايدي موسى تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نشرت المطربة

، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال انيقة ولافتة تبرز جمالها.





وظهرت هايدي موسى ، ببنطال جينز باللون الأزرق الفاتح، ومرتدية معه بلوفر بسيط باللون البيج الذى يبرز عن رشاقتها وجمالها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان البنية والسوداء كأيشادو للعيون ليبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الماط الذى يبرز جمال أنوثتها.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية ولافتة تبرز جمالها.





ووضعت ساعة لليد باللون الذهبي مع عقد حول الرقبة لإكمال إطلالتها اللافتة.











