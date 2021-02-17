ضبط وإحضار لـ سارة الطباخ لتنفيذ 3 أحكام جديدة ضدها بالحبس 7 سنوات

أمرت النيابة العامة، بضبط واحضار المنتجة سارة الطباخ، لتنفيذ 3 أحكام قضائية جديدة ضدها بالسجن 7 سنوات لخيانة الأمانة، وتبديد مبالغ مالية تخص محمد الشرنوبي ، حيث إن هناك قضايا عالقة بينهما.





واصدرت المحكمة، 3 احكام ضد سارة الطباخ بتهمة التبديد فى القضية رقم 1603 لسنة 2020 بحبسها 3 سنوات وكفالة 2000 جنيه، وحبسها فى القضية رقم 1625 لسنة 2020 سنتين وكفالة 1000 جينه، وفى القضية رقم 1604 لسنة 2020 بحبسها سنتين وكفالة 2000 جنيه.





وكانت قد قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بحبس المنتجة سارة الطباخ غيابيًا سنتين مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، لاتهامها بتبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة.





يشار إلى ان سارة الطباخ، اتهمت خطيبها السابق محمد الشرنوبى، فى محضر حررته بقسم شرطة أكتوبر، بسرقة "سكوتر" خاص بها، وهو ما نفاه الشرنوبى، بعد سؤاله من قبل رجال المباحث، وتم حفظ المحضر لعدم كفاية الادلة.





وكانت سارة الطباخ، قد اعلنت عدم قبول فسخ التعاقد بينها وبين الشرنوبى من قبل المحكمة، ولكن قضية فسخ التعاقد متداولة حتى الأن فى المحكمة الاقتصادية، بينما القضية الأخرى التى تم الحكم فيها هى إنقضاء عقد الوكالة وليس له علاقة بشق الإنتاج بينهما .