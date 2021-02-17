معهد التخطيط القومي يطلق برامج خدمة المجتمع على قناة اليوتيوب

بدأ معهد التخطيط القومي في تسجيل مجموعة من برامج خدمة المجتمع في إطار جهود التدريب وخدمة المجتمع التي يقوم بها المعهد، وفي ظل التعايش مع جائحة كورونا، على أن تنشر محتويات هذه البرامج على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعهد.





وفي هذا الصدد عقد معهد التخطيط القومي برنامج خدمة المجتمع الأول بعنوان " المشروعات الصغيرة في مصر وأزمة كورونا (التحديات والفرص)"، من اعداد وتنفيذ مركز التخطيط والتنمية الصناعية بالمعهد.



