معهد التخطيط القومي يطلق برامج خدمة المجتمع على قناة اليوتيوب

بدأ معهد التخطيط القومي في تسجيل مجموعة من برامج خدمة المجتمع في إطار جهود التدريب وخدمة المجتمع التي يقوم بها المعهد، وفي ظل التعايش مع جائحة كورونا، على أن تنشر محتويات هذه البرامج على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعهد.
وفي هذا الصدد عقد معهد التخطيط القومي برنامج خدمة المجتمع الأول بعنوان " المشروعات الصغيرة في مصر وأزمة كورونا (التحديات والفرص)"، من اعداد وتنفيذ مركز التخطيط والتنمية الصناعية بالمعهد.
نفذ البرنامج كلا من مي مصطفى عوض مدرس مساعد بمركز التخطيط والتنمية الصناعية، أمروة سعودي معيد بمركز التخطيط والتنمية الصناعية، وتناول البرنامج تعريف المشروعات الصغيرة، وأهميتها، والتحديات الناتجة عن أزمة كورونا، وكيف يمكن مواجهتها، والفرص الناتجة عن أزمة كورونا، وكيف يمكن الاستفادة منها.