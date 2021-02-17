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الظهور الأول لزوجة زعيم كوريا الشمالية وتكهنات حول حملها.. شاهد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:51 م
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
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شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يرصد ظهور زوجة "كيم" زعيم كوريا الشمالية للمرة الأولى منذ أكثر من عام وسط تكهنات حول حملها.

وظهرت "ري سول جو"، زوجة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج أون"، في وسائل الإعلام الرسمية، لأول مرة منذ أكثر من عام، حيث رافقت زوجها في حفل موسيقي بمناسبة أحد أكبر الأعياد بالبلاد.

ونشرت "رودونج سينمون" الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم صورا لهما في الحفل الذي أقيم بمناسبة عيد ميلاد الزعيم الراحل كيم جونج إيل والد كيم.

وغالبا ما رافقت "ري" زوجها في المناسبات العامة الكبرى، لكنها لم تشاهد منذ يناير من العام الماضي عندما شاركت في حدث بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، ما أثار تكهنات حول صحتها واحتمال حملها.

وابتسم الزوجان أثناء مشاهدة الحفل الموسيقي في مسرح مانسوداي للفنون في العاصمة بيونج يانج، وخلافا لعدة أحداث سابقة لم يظهر أي شخص في الصور التي نشرتها الصحيفة وهو يضع الكمامة أو يحافظ على تدابير التباعد الاجتماعي.

وتقول بيونج يانج إنها خالية من فيروس كورونا، لكنها اتخذت تدابير سريعة وجذرية نسبيا لمكافحة الفيروس منذ أوائل العام الماضي، بما في ذلك إغلاق حدودها وفرض قيود صارمة على الحركة.

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